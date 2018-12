The Deuce - La via del porno: soldi, sesso, e princìpi

Nuovo appuntamento con le repliche della prima stagione di The Deuce, in attesa della seconda, in onda a ottobre su Sky Atlantic. Vincent vede finalmente realizzarsi il suo sogno, ma i contrattempi e i problemi ovviamente non mancheranno. Eileen tira dritta per la sua strada, ma abbassa la guardia e accetta l'invito a cena di un corteggiatore. Abby, che dietro il bancone sembra aver trovato la sua dimensione, si avvicina a Darlene, mentre Lori dà il meglio di sé, ma CC non è mai contento, vuole di più, molto di più, sempre di più. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 10 settembre alle 23.15, subito dopo il finale di stagione di Power 5 - The Deuce 2: guarda il teaser della seconda stagione.

The Deuce, stagione 1, episodio 3 The Principle Is All (Il principio è tutto) è il terzo episodio della prima stagione di The Deuce. Eileen va a pranzo con Harvey Wasserman, regista di film erotici. Il suo obiettivo è ovviamente collaborare con lui, ma lui è sfuggente. Bobby ha un infarto, e finisce in ospedale: la sua salute è troppo fragile, ci vorrà molto tempo prima che ritorni a lavorare in cantiere. Rudy Pipilo è intenzionato ad acquistare delle proprietà a Hell's Kitchen, sull'isola di Manhattan: è ora di fare affari. Gli agenti che pattugliano le strade di New York, tra cui Alston e Flanagan, vengono istruiti su alcune zone in cui non dovranno arrestare nessuno: cosa sta succedendo? Darlene passa troppo tempo con un cliente e si ritrova a dovere dei soldi a Larry. C.C. dice a Lori che deve guardare al futuro, non solo al presente, e che deve trovarsi dei clienti fissi, che rappresentano delle entrate certe. Sandra è alla ricerca di ragazze da intervistare, ma nessuna vuole farlo solo per la gloria. Abby molla il suo lavoro al call center e finisce a lavorare al bar di Vincent. La serata d'apertura del locale è un successo. Big Mike, un veterano disoccupato, aiuta Vince a risolvere una questione con un cliente arrabbiato e armato. Vince lo assume: la sicurezza prima di tutto.

The Deuce, stagione 1, episodio 4

I See Money (Nuove opportunità) è il quarto episodio della prima stagione di The Deuce. Eileen accetta l'invito a cena di un affascinante sconosciuto. Paul, il barista che lavora per Vince, e che è dichiaratamente omosessuale, soffre per il fatto di non poter vivere alla luce del sole la sua relazione. Oltre a ciò vorrebbe anche aprire il suo locale, ma Vince lo convince a restare, quantomeno ancora per un po'. Mentre sta cercando di intervistare delle prostitute, Sandra viene arrestata per errore. In suo aiuto viene Alston, che, alla stazione di polizia, si rende conto che la ragazza non è una lavoratrice. Sandra ammette di essere una giornalista, e Alston si propone come guida in quel mondo particolare. Lui in realtà è interessato a lei, mentre lei è più interessata al lavoro che non a lui. Alston prova ad arrestare un drogato nella zona in cui non si dovrebbero effettuare arresti, e in effetti il suo capo gli ordina di lasciare andare l'uomo: perché? Vince rivede la moglie, che gli chiede di tornare a casa, da lei e dai figli. Abby si avvicina a Darlene, e arriva a comprarle un biglietto del bus per tornare a casa dalla sua famiglia, lontana dalla strada. Rudy mostra i muscoli facendo picchiare a sangue un lavoratore ribelle al cantiere. Dopo aver fatto sesso con Abby, dalla quale è incredibilmente attratto, ricambiato, Vince viene chiamato da Rudy, che lo porta a vedere la loro prossima gallina dalle uova d'oro.