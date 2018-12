The Deuce 2, il trailer della nuova stagione

La seconda stagione di The Deuce debutterà negli U.S.A. il 9 settembre, ovviamente su HBO, per poi arrivare prossimamente (a ottobre, per la precisione) anche in Italia, ovviamente su Sky Atlantic. In attesa di rivedere Vince, Eileen e gli altri protagonisti, ecco il trailer ufficiale : continua a leggere e guarda il video

Dal 1971 al 1978, la notte continua a essere giovane, spregiudicata e piena di "attrazioni" di ogni genere: ecco il trailer della seconda stagione di The Deuce, in onda negli U.S.A. su HBO a partire dal 9 settembre, e prossimamente (a ottobre, per la precisione) in Italia anche su Sky Atlantic.

Si torna dunque nella Grande Mela, tra la 42ma e Times Square, ma soprattutto si torna dentro le vite dei personaggi. Che, in linea di massima, hanno tutti fatto carriera, oguno nel proprio settore ovviamente!

Larry e gli altri "pimp" sono sempre alla ricerca di nuove reclute, come vediamo nelle prime scene del trailer. La città dove i sogni si avverano ha fatto magie per qualcuno: Eileen è lanciatissima come attrice, come regista e come autrice nella rampante industria del cinema porno, ed è intenzionata a creare "qualcosa di speciale", mentre Vince, che sfoggia una chioma sempre più folta, ha fatto i soldi "collaborando" con Rudy Pipilo e soci.

Frankie è rimasto lo stesso di sempre, un "uomo d'azione" che vive alla giornata tra un bicchiere di whisky e una partita a poker, mentre Lori sembra avere qualche ripensamento: che abbia deciso di provare a sfondare nel mondo dell'intrattenimento non a luci rosse? Non manca Abby, sempre al fianco di Vince nonostante non sia favorevole al suo coinvolgimento con la mafia, e non manca neanche Darlene, che non è per niente felice di certe differenze di paga tra lei e altre colleghe bianche.

Qualcosa di sconvolgente sta però per travolgere la città: la messa al bando totale di determinate tipologie di "prestazioni". Il distretto a luci rosse sta per chiudere: cosa succederà alla variegata umanità che lo popola ormai da anni?

Di seguito, alcune immagini tratte dal trailer.

The Deuce - La via del porno: dentro la New York degli anni Settanta

The Deuce: le attrici più famose durante la Golden Age del porno

The Deuce, 10 cose che ancora (forse) non sapevi sulla serie

The Deuce – La via del porno, ci si muove a ritmo (and blues)