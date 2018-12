The Affair 5: Anna Paquin nel cast dell'ultima stagione

Dopo le derive psicodrammatiche della terza, la quarta stagione di The Affair ha segnato una sorta di "ritorno alle origini" per la serie, ma, allo stesso tempo, ci ha messo di fronte alla dipartita del personaggio che più di tutti era identificativo dello show: Alison. La morte del personaggio di Ruth Wilson segna un punto di svolta da non si può decisamente tornare indietro, dunque cosa succederà nel quinto e ultimo capitolo di The Affair , in onda il prossimo anno? Dire che non si sa molto in merito non è corretto, perché anzitutto è stato confermato che Anna Paquin è stata scritturata e farà parte del cast principale . E si sa anche che ruolo avrà: continua a leggere e scopri di più

La notizia non sarà una notizia bomba, ma quasi: Anna Paquin entra ufficialmente a far parte del cast principale della quinta e ultima stagione di The Affair, in onda il prossimo anno. Ma c'è di più, molto di più: l'indimenticata interprete di Sookie Stackhouse in True Blood, infatti, interpreterà un personaggio che in realtà conosciamo già, ma che vedremo in una luce completamente nuova: sarà infatti Joanie, la figlia di Alison e Cole. Della serie: se devo fare un salto temporale, lo faccio come si deve e salto in avanti di quei 25/30 anni che mi permettono di fare un po' quello che voglio con la storia che sto andando a raccontare.

Ma torniamo ad Anna Paquin. Il suo ingresso nel cast principale nel ruolo dell'ormai decisamente cresciuta Joanie significa che una parte consistente della stagione sarà dunque ambientata nel futuro (ndr, per essere incluso nel cast principale, un interprete deve comparire per un certo numero di minuti in base alla durata dei singoli episodi e dell'intera stagione). A quanto pare, la figlia della compianta Alison e di Cole tornerà a Montauk dopo molti anni di lontananza per scoprire la verità sulla morte della madre. Il cerchio ci mette un po' a chiudersi, ma alla fine si chiude.

Da una parte l'arrivo di Anna Paquin, dall'altra alcuni addii: negli ultimi dieci episodi di The Affair, infatti, non ci saranno Joshua Jackson (Cole), Catalina Sandino Moreno (Luisa) e Omar Metwally (Vik), oltre ovviamente a Ruth Wilson (Alison). Dire che non ci saranno del tutto, però, non è completamente corretto: li vedremo probabilmente, quasi sicuramente, solo nel primo episodio, per chiudere le storyline relative ai loro personaggi. Confermati invece Dominic West (Noah), Maura Tierney (Helen), Julia Goldani Telles (Whitney), Jadon Sand (Trevor) e Sanaa Lathan (Janelle).