The Affair: ufficiale il rinnovo per una quinta stagione

La quarta stagione di The Affair arriverà su Sky Atlantic mercoledì 29 agosto, ma intanto ecco una bella notizia per i fan della serie: Showtime ha rinnovato The Affair per una quinta e ultima stagione , dunque Noah, Helen, Alison e Cole ci faranno compagnia ancora per un po'. Continua a leggere e scopri di più

Negli U.S.A. la quarta stagione non è ancora terminata (qui in Italia debutterà il 29 agosto), ma il rinnovo ufficiale per una quinta (e ultima) è già arrivato: ebbene sì, Showtime ha deciso, The Affair 5 si farà!

Ecco cos'ha dichiarato in merito Gary Levine, direttore della programmazione: "Ci piacciono l'intimità, le sfumature e l'onestà emotiva di The Affair, che affronta la questione fedeltà/infedeltà da diversi punti di vista. Sarah Treem (ndr, executive producer e showrunner della serie) ha sempre avuto in mente un viaggio della durate di cinque stagione, e non vediamo l'ora di vedere cosa succederà nella prossima, che sarà dunque l'ultima."

E anche The Affair è salva. Soprattutto, giungerà alla sua naturale conclusione, dunque ci aspettiamo un finalone che tirerà le fila come si deve. Intanto, però, godiamoci la quarta, in arrivo su Sky Atlantic mercoledì 29 agosto alle 21.15.