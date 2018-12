The Affair 4: cosa ci aspetta nei nuovi episodi? VIDEO

Noah e Helen (e Vik) da una parte, Alison e Cole (e Luisa, e una misteriosa ragazza mora) dall’altra: i protagonisti di The Affair torneranno a farci compagnia prossimamente quest’estate con la quarta stagione della serie, ovviamente su Sky Atlantic. Intanto, andiamo a vedere cosa ci aspetta nei nuovi episodi: continua a leggere e scopri di più - Non perdere le repliche di The Affair, in onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic

La quarta stagione di The Affair, attualmente in onda negli U.S.A. su Showtime, arriverà prossimamente quest’estate su Sky Atlantic, e finalmente torneremo dentro le vite di Noah, Alison, Helen e Cole, i quattro (disagiati) protagonisti della serie. Ma cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Proviamo a scoprirlo in questo video rilasciato da Showtime:

Anzitutto, il titolo del video, “Same Mistakes”, cioè “gli stessi errori”. Non si tratta di qualcosa di nuovo per quanto riguarda le tematiche già esplorate in passato dalla serie, ma sembra proprio che la quarta stagione sarà incentrata su questo particolare concetto, quello dell’eterna reiterazione degli stessi errori da parte degli esseri umani, addirittura della loro incapacità di uscire dai loro pattern di comportamento. E c’è da dire che, dopo aver visto il finale della seconda stagione di Westworld, la cosa non ci stupisce: Showtime e HBO, per caso vi siete messe d’accordo per farci venire ancora più paranoie?

Tornando seri, la quarta stagione ci presenta i quattro protagonisti storici della serie alle prese col tentativo di voltare pagina: Helen ha seguito Vik a Los Angeles, Noah ha seguito Helen e i due figli più piccoli, Cole cerca di tenere in equilibrio la sua vita, Alison cerca di andare avanti con la sua vita.

Nuovi scenari, nuove relazioni, stessi errori di sempre. The Affair 4 a livello estetico è sicuramente più solare del capitolo precedente, sia perché in parte è ambientata nella splendente Los Angeles, sia perché è evidente la decisione degli autori di staccare in modo netto col passato, quello della serie intendiamo.

Per quanto riguarda le nuove relazioni, sia Alison sia Noah si imbarcheranno in nuove storie, ovviamente non senza evidenti complicazioni, ma, come sembra suggerire il video, anche Cole non resterà con le mani in mano, semmai proprio il contrario!

“Ho già vissuto questa storia. E non va a finire bene.”: le parole finali di Alison fungono da monito per i personaggi, ma è difficile per ora dire a cosa o a chi il personaggio di Ruth Wilson si stia riferendo nello specifico. Ciò che è certo è che la quarta stagione della serie ci regalerà una quantità non indifferente di dramma, di tensioni, di tradimenti, e anche un pizzico di mistero e di thriller…