Non c’è pace per Alison, Noah, Cole e Helen, i tormentati protagonisti di The Affair – Una relazione pericolosa . La quarta stagione della debutterà negli U.S.A. il 17 giugno, per poi arrivare anche in Italia, come sempre su Sky Atlantic. Intanto, Showtime ha rilasciato il trailer ufficiale : continua a leggere, scopri di più e guarda il video

La quarta stagione di The Affair – Una relazione pericolosa, che negli anni ha raccontato i personaggi sotto diversi punti di vista, andando a scandagliare le loro psicologie, le loro motivazioni, i loro desideri e i loro drammi interiori, si preannuncia come la stagione della resa dei conti definitiva. Che ansia! Non sembra esserci infatti pace per Alison, Noah, Cole e Helen, come si può evincere dal trailer della S04 rilasciato online da Showtime, che potete vedere qui sotto:

“Cosa succede alle persone come noi, che non possono essere perdonate?”: è con questa angosciante domanda posta da Alison che si apre il trailer della quarta stagione di The Affair. La S03, come ben ricorderanno i fan, era ambientata 3 anni dopo il finale della S02, e si era chiusa con Noah e Juliette a Parigi, Helen in coppia fissa con Vic, Alison intenzionata a recuperare il rapporto con sua figlia – e, a quanto pare, a tentare di recuperare anche il rapporto con Cole –, e Cole in crisi con Luisa.

Da quanto si può vedere nel video, il nuovo capitolo della serie di casa Showtime cambia nuovamente pelle pur rimanendo fedele alle sue tematiche di base. Vedremo dunque ancora i personaggi affrontare le conseguenze delle proprie scelte, soprattutto li vedremo affrontare le conseguenze dei propri errori.

Helen e Vic sembrano essersi trasferiti in California, e Noah, per poter stare vicino ai figli, li ha seguiti. Doveva essere una partnership, ma a quanto pare ci sono evidenti problemi di organizzazione.

Alison, dal canto suo, ha una nuova relazione, ma è ancora tormentata dai fantasmi del passato. Anche Cole non dorme tranquillo: con Luisa i litigi sembrano essere all’ordine del giorno, e la causa è sempre la stessa, la gelosia (peraltro giustificatissima!) di lei nei confronti di Alison. Da ciò che possiamo vedere, però, non sarà con Alison che Cole la tradirà…questa volta.

A Helen non piace la città in cui si è trasferita, si sente insicura, e la tensione avrà certamente delle ripercussioni sul suo rapporto con Vic: ritorno di fiamma in vista per gli ex coniugi Solloway? E’ difficile fare delle previsioni, perché in realtà anche Noah pare impegnato con un’altra persona…

