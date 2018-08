Quinto e ultimo appuntamento con Patrick Melrose , la miniserie tratta dai romanzi di Edward St Aubyn con un superlativo Benedict Cumberbatch. Ormai separato dalla moglie, Patrick, in occasione del funerale della madre, affronta una volta per tutte i suoi demoni interiori nella speranza di metterli a tacere. O, quantomeno, per farli parlare a voce più bassa... Non perdere At Last, il quinto episodio di Patrick Melrose, in onda lunedì 6 agosto alle 21.15