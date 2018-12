Mozart In The Jungle: il trailer della quarta stagione. VIDEO

Mercoledì 7 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic tornano Rodrigo, Hailey, e tutti gli altri protagonisti di Mozart In The Jungle , giunta alla quarta stagione . Dopo l’Italia, dopo la magia di Venezia, è ancora tempo di viaggi, e questa volta si vola verso il Sol Levante, verso il Giappone. In attesa del debutto, continua a leggere e guarda il trailer

Signore e Signori, silenzio in sala: su Sky Atlantic tornano Rodrigo, Hailey, e tutti gli altri protagonisti di Mozart In The Jungle, giunta alla quarta stagione. Dopo l’Italia, dopo la magia di Venezia, è ancora tempo di viaggi, e questa volta si vola verso il Sol Levante, verso il Giappone. In attesa del debutto, previsto per mercoledì 7 marzo alle 21.15, ecco il trailer:

Dove eravamo rimasti? La terza stagione ha visto Cynthia, Betty e gli altri lottare con le unghie e con i denti contro il consiglio di amministrazione del Teatro, interessato solo a tagliare. Alla fine musicisti e amministratori, nello specifico Gloria e Betty, sono riusciti a raggiungere un accordo, e ora non resta che prepararsi, perché la nuova stagione si avvicina. Sempre nella S03, Haley finalmente capisce che la sua vera vocazione è la musica a tutto tondo, e che dunque è la conduzione la sua nuova sfida, anche grazie all’aiuto del Maestro Pembridge. Il finale dello scorso capitolo della serie vede inoltre Rodrigo e Hailey coronare il loro sogno d’amore. “Finalmente!”, aggiungiamo noi!

Cosa dobbiamo aspettarci? Nella S04 Haley e Rodrigo fanno ormai coppia fissa, ma lei ha qualche problema col fatto di essere considerata “la fidanzata del Maestro De Souza”. Vuole farsi conoscere per le sue capacità, non per essere la dolce metà di uno dei direttori più famosi e apprezzati al mondo, dunque GAME ON. Cynthia si sta riprendendo lentamente dall’operazione al polso, mentre Thomas ha una nuova missione: trasformare un’orchestra di “asini” in un’orchestra di fenomeni. O almeno in un’orchestra di musicisti decenti! Gloria dovrà invece interfacciarsi con il nuovo pigmalione del Teatro, il giapponese Mr. Fukumoto, motivo per cui alcuni episodi saranno ambientati nel Paese del Sol Levante.

Tra una cerimonia del tè e il Requiem del grande Wolfgang, la nuova stagione di Mozart In The Jungle ci porta a scoprire nuovi orizzonti dell’arte, dell’amore, e della vita. Musica, Maestro!