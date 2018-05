Il Trono di Spade: Kit e Rose e le partecipazioni di nozze con Jon Snow

Altro che Royal Wedding, altro che Harry e Meghan: l’unico matrimonio che in questo momento interessa ai fan de Il Trono di Spade è quello di Kit Harington e Rose Leslie. Che, a quanto pare, hanno inviato le partecipazioni di nozze utilizzando i francobolli della Royal Mail col faccione di Jon Snow. Mitici! Continua a leggere e scopri di più

Nella serie non ha saputo resistere alla Madre dei Draghi, ma nella realtà il suo cuore batte solamente per lei, Rose Leslie, interprete della bruta Ygritte, primo grande amore di Jon Snow in Game of Thrones. Ammettiamolo: fa sempre un certo effetto quando sboccia un amore sul set, e la storia tra Kit Harington e la fulva Rose non ha fatto eccezione. D’altronde, c’è poco da ribattere: i due sono bellissimi e affiatati, e quando è uscito l’annuncio ufficiale del loro matrimonio siamo stati felicissimi per loro.

@Getty Images

Rose e Kit ci stavano simpatici già prima, ma adesso hanno superato sé stessi. Sapete cos’hanno fatto di recente? Hanno inviato le partecipazioni di nozze utilizzando i francobolli della Royal Mail dedicati alla serie. E, per essere ancora più precisi, hanno scelto il francobollo col faccione di Jon “Tu non sai niente” Snow (che per noi resterà sempre Jon Snow, altro che Aegon Targaryen!). Secondo il Daily Mail, i due piccioncini si stanno muovendo in fretta onde evitare eccessive fughe di notizie. A quanto pare, però, qualcosa di certo c’è: il matrimonio avrà luogo nell’affascinante cornice di un castello scozzese.

Ma quanto sono belli Kit e Rose??