Il Miracolo: la serie tv di Ammaniti e Sky vince 2 premi al SÉRIES MANIA

IL MIRACOLO di Niccolò Ammaniti si aggiudica, prima ancora del debutto in Tv, 2 dei 4 premi maggiori al SÉRIES MANIA, il prestigioso festival internazionale di serie Tv di Lille Hauts-de-France, dove la serie evento di Niccolò Ammaniti era in concorso nella competizione ufficiale delle migliori produzioni da tutto il mondo.

La giuria, presieduta da Chris Brancato (fra i creatori di Narcos e con un Writers Guild Award, due Saturn Awards e svariate nomination ai Golden Globes al suo attivo) e composta anche da Maria Feldman (fra i creatori di False Flag), dall’attrice, sceneggiatrice e regista tedesca Maria Schrader, dall’attore del teatro, del cinema e della tv francese Clovis Cornillac e da Pierre Lemaitre (scrittore e sceneggiatore), ha tributato alla serie originale Sky prodotta da Wildside, a 48 ore dalla sua messa in onda in esclusiva su Sky Atlantic, lo Special Jury Prize e il riconoscimento come miglior attore a TOMMASO RAGNO (Io e te, 1992, 1993), per la sua interpretazione nel ruolo di Marcello. Un’interpretazione, la sua, come si legge nelle motivazioni della giuria, “sorprendente e rigorosa, che risuona di verità sulla tentazione e la natura umana e che, in un modo straordinario, sfida continuamente le nostre aspettative”. Coi suoi terribili scatti d’ira e in preda alle pulsioni più oscure, Marcello è fra gli indimenticabili protagonisti della serie, le cui vite cambieranno per sempre una volta a contatto con l’evento più grande della loro esistenza: una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue, ritrovata durante un’operazione di polizia.

Nel motivare l’assegnazione dello Special Jury Prize, la giuria presieduta da Chris Brancato ha definito IL MIRACOLO “una serie profondamente intelligente e stimolante, che riesce a trovare complessità ad ogni livello della società che esamina”.

“Siamo davvero felici – ha detto Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia - dei riconoscimenti arrivati al SÉRIES MANIA, perché IL MIRACOLO è una produzione coraggiosa, orgogliosamente diversa, a cui Niccolò Ammaniti ha saputo dare un’intensità unica. Questi premi, da parte di una prestigiosa giuria internazionale, sono inoltre particolarmente importanti, perché dimostrano ancora una volta le potenzialità di storie frutto di creatività, talento e professionalità italiane ma pensate con una cultura e per un pubblico globali”.

Mario Gianani, produttore per Wildside, ha commentato così l’affermazione della serie al SÉRIES MANIA: “Sin dall’inizio l’obiettivo di Niccolò Ammaniti e di noi produttori era di parlare ad un pubblico internazionale. È un piacere e un onore lavorare con Niccolò la cui sensibilità e capacità immaginifica lo rendono tra i narratori più interessanti nel panorama del grande racconto seriale mondiale”.

IL MIRACOLO è una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in coproduzione con Arte e Kwai. Niccolò Ammaniti, fra gli autori italiani più tradotti nel mondo, firma la sceneggiatura della serie con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini.

Insieme al premiato Tommaso Ragno, protagonisti della serie sono Guido Caprino (Fai bei sogni, In Treatment, 1992, 1993), che interpreta il premier Fabrizio Pietromarchi; Elena Lietti (La pazza gioia, Il rosso e il blu) è l’indomabile first lady Sole Pietromarchi; Lorenza Indovina (La tregua, Il passato è una terra straniera, Qualunquemente, Prima che la notte), che interpreta una donna dal passato irrisolto, Clelia; Sergio Albelli (Il giovane favoloso, La pazza gioia) è il generale Giacomo Votta, che guiderà le indagini sul ritrovamento della Madonna che piange sangue mentre Alba Rohrwacher (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, Perfetti Sconosciuti, In Treatment) vestirà i panni di Sandra Roversi, una biologa che analizzerà il caso da un punto di vista scientifico.