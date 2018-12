House of Cards 6, il finale vi sconvolgerà

A prometterlo è Robin Wright, l'attrice che interpreta Claire Underwood, alla presidenza degli Stati Uniti d'America in questa ultima stagione della serie tv. Ma cosa succederà nel gran finale? Lo scopriremo venerdì 23 novembre alle 21.15, quando andranno in onda gli ultimi due episodi della sesta stagione, il settimo e l'ottavo

Ora che il marito Frank è fuori gioco (le circostanze della sua morte sono sospette) è il turno di Claire alla presidenza degli Stati uniti d’America. Ma cosa c’è da aspettarsi dalla stagione finale di House of Cards?



House of Cards: 5 cose che ci ha insegnato Claire Underwood



Frank c’è ma non si vede

La sesta stagione dello show HBO è stata ridotta a otto episodi, rispetto ai 13 previsi prima del licenziamento di Kevin Spacey dal progetto, costringendo gli show-runner a fare alcune importanti modifiche agli script e alla storia. A ben guardare, però, Frank Underwood è in qualche modo sempre presente all’interno di House of Cards 6: Claire, insediatasi alla Casa Bianca, prende il comando ma continua a riflettere sul marito, sulla sua scomparsa e sui suoi intrighi, immaginando come si comporterebbe lui al suo posto. Tanto da essere proprio Frank la causa di un duro confronto fra Claire e uno dei personaggi principali della serie.



Robin Wright salverà House of Cards 6?

House of Cards 6: Claire Vs. Frank

Ma come doveva finire House of Cards prima che Kevin Spacey se ne andasse? Secondo un articolo di Vulture, la sesta stagione originariamente si sarebbe dovuta concentrare sull'aspra battaglia di divorzio tra Frank e Claire. Frank avrebbe agito al fianco dell'onnipotente famiglia Shepherd, che non avendo alcuna influenza su Claire, avrebbero portato Frank a combattere contro la moglie fino alla fine. Tuttavia, gli scrittori stavano ancora lavorando su chi avrebbe vinto l'onnipotente lotta di potere tra i due coniugi.



House of Cards 6, ora è il suo turno



House of Cards 6: “Sarà sconvolgente”

Le cose, invece, andranno diversamente. Ma non pensiate che House of Cards in salsa Claire Underwood diventi uno show all’acqua di rose: l’attrice Robin Wright, parlando dell’epilogo della serie, promette una narrazione al cardiopalma. “Lo show parla della lotta per le posizioni di potere, quindi chi vincerà? Penso che sia meravigliosamente macabro. È emozionante, generoso, macabro, oscuro. Sul serio, vi sconvolgerà!”, dice l’attrice, che parlando del suo personaggio continua: “Il rapporto di Claire con le persone sarà diverso da quello di Francis. Lui aveva sempre fatto le sue campagne rivolgendosi alla gente. Quello che stava svelando, condividendo, le sue menzogne, non erano importanti, perché lui era sempre alla ricerca dell’attenzione e della lealtà della gente. Il suo approccio è diverso, è come se lei stesse dicendo ‘Non solo vi racconterò la verità, me vi mostrerò anche quanto sia vulnerabile e a volte spaventata’. E chiederà l’aiuto della gente”.