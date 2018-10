House of Cards: il riassunto delle prime cinque stagioni

La sesta e ultima stagione di House of Cards andrà in onda su Sky Atlantic a partire dal 2 novembre alle 21.15 : per chi ha qualche dubbio su cosa sia successo nei capitoli precedenti, niente paura, ci pensa Fred Chiarini a farvi un bel riassuntone ! Continua a leggere, guarda il video e scopri di più

Venerdì 2 novembre alle 21.15 debutterà su Sky Atlantic la sesta stagione diHouse of Cards, il capitolo definitivo della serie che per anni ci ha portato dentro l’intricatissima vita dei coniugi Underwood. Come già sanno i fan, Frank in questa stagione non ci sarà: il personaggio di Kevin Spacey, infatti, è morto off-screen. Protagonista indiscussa è quindi Robin Wright con la sua algida e tostissima Claire, Presidente degli Stati Uniti d’America. Al suo fianco gli ambigui Mark Usher e Jane Davis, contro di lei gli agguerriti fratelli Sheperd, Bill e Annette, alla guida di un impero industriale potentissimo e molto influente. A metà strada Doug Stamper, ancora fedele a Frank, nonostante tutto.

Dal finale della quinta stagione è però passato circa un anno e mezzo, dunque è naturale non ricordarsi proprio tutto quanto successo l'anno scorso. Per non parlare dei capitoli precedenti. Con una serie come House of Cards, che tra i suoi marchi di fabbrica ha senza dubbio l'intricatezza delle vicende raccontate (e non potrebbe essere altrimenti, considerando le tematiche e i soggetti in campo), è naturale perdere qualche dettaglio, ma in nostro aiuto ecco arrivare Fred Chiarini, che nel video in testa all'articolo ci fa un bel riassuntone di quanto successo finora.

C'è molta attesa per l'ultiima stagione di House of Cards, che sarà composta da soli otto episodi, soprattutto perché erano appena iniziate le riprese quando è scoppiato l'affaire Kevinc Spacey (le accuse di molestie sessuali da parte dell'attore Anthony Rapp, a cui sono seguite altre accuse con relative denunce e indagini). Il licenziamento di Spacey è stato, come dichiarato dalla produzione, un atto dovuto: solo così la serie ha infatti andare avanti e avere un capitolo conclusivo.

Il licenziamento immediato di Spacey ha dunque evitato una brusca interruzione di uno degli show più intelligenti e appassionanti degli ultimi anni, ma c'è stato bisogno di rimettere completamente mano alle sceneggiature, motivo per cui la data di rilascio di questi ultimi otto episodi si è spostata così in avanti (in passato, infatti, House of Cards è sempre stata distribuita all'inizio dell'anno, tra fine febbraio e inizio marzo).

Con Francis morto off-screen, a prendere le redini è ovviamente Claire, interpretata in modo pressoché perfetto da Robin Wright, in forma come non mai. Considerando quanto successo nell'ultima parte del finale della S05 - Frank che si dimette, Claire che prende il suo posto come Presidente degli Stati Uniti d'America e che si rifiuta di concedergli la grazia e di rispondere alle sue telefonate, chiudendo con un My turn dichiarato guardando direttamente in camera -, era facile intuire che al centro della S06 ci sarebbe stato lo scontro tra i coniugi Underwood.

Con l'eliminazione forzata del personaggio di Kevin Spacey, però, a prendere il suo posto e a diventare a tutti gli effetti gli antagonisti di Claire sono Bill e Annette Sheperd, due fratelli a capo di un vero e proprio impero industriale. Due persone molto potenti e molto influenti che avevano preso determinati accordi con Frank, e che ora pretendono che tali accordi vengano rispettati nonostante Mr. Underwood sia ormai sepolto da svariate settimane.

Siete pronti per l'atto finale?