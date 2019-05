Dove vedere Gomorra 4: orario e canale

Gli episodi 9 e 10 della quarta stagione di Gomorra - La serie arrivano venerdì 26 aprile alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Inoltre, anche questa settimana, saranno disponibili anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV. - Gomorra 4, episodio 9-10: anticipazioni: Enzo e Patrizia devono guardarsi le spalle.

Tra Enzo e i Capaccio è guerra aperta, ma cosa deciderà di fare Patrizia? Sceglierà di restarne fuori per il bene della creatura che sta crescendo dentro di lei, o sceglierà di intervenire? La vera domanda però è: quanto può fidarsi di suo marito? Intanto Gennaro ha una crisi di identità: puoi togliere il boss da Secondigliano, ma non puoi togliere Secondigliano dal boss.

Non perdere il nono e il decimo episodio di Gomorra 4 (regia di Ciro Visco), in onda in prima tv su Sky Atlantic venerdì 26 aprile alle 21.15.

Gomorra 4, nono episodio. I fratelli Capaccio non vogliono perdere tempo: bisogna sfruttare la situazione a proprio favore, dunque bisogna andare subito alla conquista di Forcella. Enzo e i suoi sono sotto attacco. Sangue Blu, sempre più solo, vede vacillare non solo il suo potere sul territorio ma anche la fedeltà dei suoi amici e fratelli. Ad aiutarlo scenderà in campo il più imprevedibile degli alleati, ma i tradimenti e le perdite subite faranno sentire il loro peso.

Gomorra 4, decimo episodio. Patrizia ha scoperto chi c’è dietro le sue sventure e si trova di fronte a una decisione importante: cedere al clan Levante e lasciare la gestione di Secondigliano in mano a suo marito Mickey, o iniziare una guerra aperta con la famiglia dell’uomo che ama e che Genny ormai più di un anno fa ha scelto di coinvolgere per mantenere gli equilibri in gioco?

La quarta stagione di Gomorra, prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, è nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. La supervisione artistica è di Francesca Comencini. La regia è firmata da Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco. Il soggetto di serie è di Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Roberto Saviano. Sceneggiature di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino, Monica Zapelli. Direttori della fotografia: Ivan Casalgrandi e Valerio Azzali.

