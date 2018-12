Kidding, le prime immagini della serie tv con Jim Carrey

Su Sky Atlantic sta per arrivare Jim Carrey, il protagonista indiscusso di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles, serie diretta da Michel Gondry. Carrey è Jeff, meglio conosciuto come Mr. Pickles, star della televisione per bambini, un concentrato di gentilezza, educazione e saggezza, un punto di riferimento non solo per i più piccoli, ma anche per i loro genitori. Jeff, però, non è solo questo: è anche un impero milionario, e un marchio di successo. Quando la sua vita privata comincia a presentare alcune crepe, Jeff capisce che non ci sarà nessuna fiaba a cui ispirarsi e a cui guardare con speranza, non ci sarà nessuna marionetta a strappargli un sorriso sincero, e, soprattutto, non ci sarà nessun lieto fine. La crisi è qui, ed è qui per restare. Come reagirà Jeff, un uomo gentile in un mondo crudele? Nel cast troviamo Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer, Justin Kirk, Ginger Gonzaga e Bernard White. Kidding andrà in onda il mercoledì sera alle 21.15 a partire dal 7 novembre : sfoglia la gallery