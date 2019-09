Euphoria, la recensione del terzo e del quarto episodio

Euphoria, episodio 3

Di nuovo cominciamo con un "recap" incentrato su uno specifico personaggio raccontato da Rue. Questa volta si tratta di Kat. Durante l'estate dei suoi 11 anni, Kat Hernandez va in vacanza in Jamaica, e dopo uno spiacevole incontro con una medusa decide di restare in spiaggia a sorseggiare una virgin piña colada dietro l'altra. Qualcosa come 72 drink in una settimana. Tornata a casa, Kat però si rende conto di aver messo su qualche chilo di troppo...circa 10, per la precisione. Mollata dal fidanzatino il primissimo giorno del nuovo anno scolastico e presa in giro per le sue rotondità, una disperata, si rifugia nel magico mondo delle serie tv e delle fanfiction, diventando un'autrice di discreto successo. Ma non un'autrice qualsiasi: un'autrice specializzata in storie dal rating NC-17 (tecnicamente vietate ai minori, ma tant'è) con protagonisti Harry Styles e Louis Tomlinson della boy band One Direction. Una ragazza, d'altronde, può sognare. E scrivere.

Kat diventa una vera e propria star (in incognito) sul web, ma nella vita reale continua a essere...beh, passateci il termine: la solita "sfigata." Ora, però, per lei sembra essere arrivato il momento del riscatto: dopo il sex tape finito online, scopre infatti di essere desiderata, molto desiderata...e con tutte le sue curve... Poteva essere una tragedia, invece è stata (forse) una benedizione. Una maschera che copre il viso nei punti giusti, un frustino, un bustino che strizza a dovere, e via, la sua prima sessione live con un cliente pagante ha inizio. E' nata una stella. Una stella che, dopo una breve lezione da parte di Fezco e Ashtray sulle criptovalute, si fa pagare in bitcoin.

Impossibile non citare la scena in cui Kitty-Kat si "esibisce" privatamente per un cliente con uno specifico kink, l'umiliazione. Il cliente in questione è gigantesco ovunque tranne che in una specifica zona. La reazione di Kat al micropene, il suo scoppiare in una fragorosa risata, è stata, a detta di Barbie Ferreira, totalmente spontanea, e non facciamo fatica a crederle. Con un un nuovo e audace guardaroba e con una discreta manciata di Bitcoin, Kat è veramente un'altra persona, come dice senza mezzi termini a un perplesso Ethan.



Intanto Rue continua ad andare agli incontri dei Narcotics Anonymous, e addirittura riceve il gettone dei "60 giorni", ben consapevole, però, di non essere stata sincera. Non del tutto, quantomeno: non saranno 60 giorni, ma dopo quella spaventosa esperienza col Fentanyl, e dopo l'aut aut di Jules, è comunque pulita da due settimane. Cosa non si fa per amore. Peccato che l'oggetto del desiderio di Jules non sia Rue, bensì il misterioso ShyGuy118, AKA Tyler, AKA Nate Jacobs. Dal messaggino con allusione alla dick pic il passo è breve - ndr, divertentissimo il segmento in cui Rue spiega come fare la foto perfetta al proprio "arnese" -, e infatti ecco che i due iniziano a scambiarsi delle foto decisamente esplicite.

Pur avendo capito che Rue è gelosa, Jules le chiede di scattarle delle foto e di farle fare bella figura. Rue fa finta di niente - gelosa? per cosa? -, ma è evidente che l'entrata in scena di ShyGuy non le è andata per niente giù. Irritata, finisce per prendere di nascosto qualche pillola dall'armadietto di Jules prima di saltare in sella alla sua sgangherata bicicletta per andare all'ennesimo incontro (che in realtà è l'incontro di cui sopra, Euphoria gioca alla grande con i piani temporali). Dopo aver ricevuto il gettone, fuori viene fermata da un certo Ali, che si è accorto della sua menzogna. Eppure, Ali sembra essere lì per aiutare, e non per fare la morale: d'altronde ha la faccia di chi ha già percorso certe strade. Arrivata a casa, Rue va subito da sua sorella, da quella sorella traumatizzata a vita per causa sua. C'è molto lavoro da fare a casa Bennet.

Il giorno dopo, a scuola, ecco che esplode la bomba: Jules incontrerà di persona Tyler la notte della fiera cittadina. Rue è ovviamente preoccupata e si esprime con trasporto, molto trasporto, e Jules è delusa dalla sua reazione. E niente, le due hanno la loro prima discussione. Finite le lezioni, Rue, che sta malissimo per quanto accaduto, va a casa di Jules per cercare di chiarire le cose, e Jules sembra aver capito. Si abbracciano, sono fronte contro fronte...e poi Rue decide di lanciarsi. Parte il bacio, che viene però subito interrotto da Jules, più stupita che arrabbiata. Ma dall'altra parte la sofferenza per il rifiuto è troppo forte: Rue scappa e va da Fezco, ordinandogli di aprirle la porta e di darle qualcosa. Lui, però, non ha più intenzione di "aiutarla a uccidersi." Lei ribatte con un pesantissimo "Mi hai rovinato tu la vita, cazzo! Il minimo che puoi fare è aprire questa cazzo di porta e cercare di rimediare!" Ma Fezco non cede. In piena crisi, Rue alla fine fa l'unica cosa sensata: telefona ad Ali. Fenomenale Zendaya in questa durissima - da guardare - scena: chi l'avrebbe mai detto che la stellina di casa Disney se la sarebbe cavata così bene nei panni di Rue Bennet?



Mentre Cassie e McKay vanno a una festa al campus e bevono vivo un pesciolino rosso a testa - BLEAH!!), Maddy, dopo aver fatto sesso con Nate, approfitta della sua assenza - l'immancabile doccia purificatrice - per sbirciare nel suo smartphone. Vuole capire con chi sta messaggiando il suo ragazzo, ma non è facile. In compenso, trova una discreta quantità di dick pic, ma il dick in questione non è quello del proprietario del telefono: cosa sta succedendo? Confusa per quanto appena visto, Maddy inventa una scusa al volo e se ne va, ma ovviamente la questione è ben lontana dall'essere archiviata.

Euphoria, episodio 4

Quando Jules ha 11 anni (come Kat e Nate, un periodaccio insomma), sua madre la porta a fare una gita...in un ospedale psichiatrico per minori! Scopriamo finalmente qualcosa di più sul passato della Sailor Moon dei sobborghi, ma ciò che veniamo a sapere è abbastanza inquietante: Jules, a disagio con la sua mente e col suo corpo, da ragazzina si feriva. Da qui la folle decisione della madre, poi - fortunatamente, a questo punto - uscita dalla sua vita. Segue l'inizio del percorso di transizione insieme a un padre (fittizio) che dovrebbe essere preso a esempio da molti genitori (reali). Ma segue anche altro: l'autolesionismo di Jules non è mai sparito del tutto, ha semplicemente cambiato forma, e la forma attuale è quella degli incontri sessuali casuali (e non proprio galanti) della ragazza con uomini conosciuti online. Vedere alla voce Cal Jacobs. Eppure, nella vita di Jules è recentemente entrata una luce: la sua nuova migliore amica, Rue, con cui immagina di andare a vivere insieme prima o poi. Questo sogno, però, viene ben presto soppiantato da un altro, che di nome fa Tyler...



Facciamo un salto indietro, precisamente al finale del terzo episodio, ancora più precisamente alla telefonata di Rue a Ali. I due si incontrano, e Ali va dritto al punto: questa Jules gli sembra che abbia un po' lo stesso effetto delle droghe. Da brava ossessiva, Rue non ha fatto altro che spostare la sua attenzione da una cosa a un'altra, ma è innegabile che provi un sentimento sincero per l'amica, dunque stiamo parlando di qualcosa di positivo, no? Eppure, come ben dice Ali, anche le droghe all'inizio ti fanno stare bene...



Veniamo poi alla famigerata serata della fiera cittadina. Quando Nate arriva e vede Maddy vestita in maniera audace - vedere alla voce "videoclip di Dirty di Christina Aguilera", ma d'altronde la ragazza può permetterselo! - dà fuori di matto: come si permette di fargli fare una figura del genere con i suoi genitori, che già non l'apprezzano quando è vestita in maniera "normale", figuriamoci così? Maddy non prende benissimo quest'informazione, ma al diavolo i Jacobs e al loro essere un punto di riferimento per l'intera comunità!

Cal, a quanto pare, è una vera celebrità da quelle parti, e lo stesso può dirsi del suo chili, nuovamente premiato come il migliore della fiera. Strano. Non sfugge il fatto che sia presente anche Aaron, il fratello maggiore di Nate, che però è considerato un perdente praticamente da tutta la famiglia. Sorge poi spontanea una domanda: perché nella foto vista nel finale del primo episodio c'erano tre bambini? Perché ora ci sono solo Nate e Aaron?

Presso lo stand del magico chili di Cal arrivano anche Cassie e McKay, freschi freschi di dichiarazione d'amore. Peccato che lui mandi tutto all'aria dicendo all'amico che no, loro escono insieme ogni tanto ma non fanno coppia fissa. Bella mossa, un vero fenomeno. La furia di lei è semplicemente palpabile. Piantato in asso McKay, Cassie compra della roba, denominata Molly, allo stand di pretzel di Fezco e Ashtray (!!) insieme a Maddy. Da qui in avanti sarà un fail dietro l'altro: Cassie andrà insieme a un certo Daniel su una giostra, e, senza freni inibitori finirà per baciare il ragazzo e per praticare dell'autoerotismo davanti alla folla; Maddy, invece, finirà per buttare a terra il pentolone di chili dei Jacobs, cosa che ovviamente manderà su tutte le furie Nate.

E qui veniamo a una scena piuttosto cruda. Ci riferiamo ovviamente al momento in cui Nate stringe la mano destra attorno al collo di Maddy. Si ferma appena in tempo, le dice che è finita per sempre tra loro, ma lei sfodera la carta dick pic, e a quel punto lui crolla. No, non è sessualmente confuso, è solo che sta attraversando un momento complicato, ora non può spiegarle nel dettaglio cosa sta succedendo, ma ha bisogno di lei. Lei, come al solito, finisce per perdonarlo. Ma, tornata a casa, si ferma per una manciata di secondi a osservare i lividi che ha sul collo...

Alla fiera c'è anche Kat, che si trova lì con Ethan. Quando però Ethan si intrattiene per cinque secondi a parlare con una ragazza "magra, bionda, con gli occhi azzurri", una collega della sorella, Kat fraintende tutto il fraintendibile e si dilegua di nascosto. Finirà per fare sesso con un ex studente del suo liceo, una "leggenda vivente" tra i corridoi, in realtà un maschio come tutti gli altri, completamente manipolabile.



Ma le nostre due migliori amiche preferite che fine hanno fatto? Jules e Rue si rivedono, e tutto sembra tornato nella norma. Tutto è bene ciò che finisce bene. Una corsa al ralenty e un abbraccio dalla durata infinita...e il commento di Gia a Lexi: "Credo che Rue sia innamorata di lei." La reazione di Lexi è ambigua: la cosa non le va molto giù perché ha paura che l'amica "ritrovata" (non dimentichiamo il litigio del secondo episodio) possa ricadere in tentazione dopo l'ennesima delusione, oppure è semplicemente gelosa?



Ad ogni modo, Lexi e Gia capiscono immediatamente che è arrivato il momento di cercare qualcun altro con cui passare la serata. Intuizione corretta, perché Jules e Rue sono di nuovo una cosa sola. Poi, però, succede l'inevitabile: Jules vede Cal, e capisce di aver fatto sesso col padre di Nate. Il terrore di Cal nella scena in cui Jules si avvicina per comprare del chili sarebbe evidente anche a una persona addormentata. Mr. Jacobs è così terrorizzato all'idea che il suo segreto posso venire allo scoperto da arrivare a chiedere a Jules, a pregarla, di non dire niente. Lei, che non ha mai neanche lontanamente pensato al ricatto, lo rassicura: può stare tranquillo, non farà nulla di stupido.

Le strade di Rue e Jules a un certo punto si dividono: la prima va a recuperare sua sorella, beccata con una canna in mano in compagnia dei gemelli McKay, la seconda va all'atteso incontro con Tyler. Rue, da brava sorella che finalmente ha deciso di essere responsabile, fa un discorsetto a Gia e poi la riporta a casa, dove ad attenderle c'è mamma Leslie.

Jules finalmente incontra Tyler, ma Tyler è in realtà Nate, e la delusione lascia presto spazio alla paura. Lui tenta di fare il ragazzo sensibile, ma lei non si fida, e fa bene, perché la vera natura di Nate ci mette pochissimo a uscire allo scoperto. La scena del pollice ficcato a forza in bocca a Jules è un chiaro riferimento ai filmini di Cal: Nate sa, e quella è una trappola. Nel suo delirio, lui minaccia di denunciarla per produzione e distribuzione di materiale pornografico infantile se lei gli rovinerà la vita. Non è ben chiaro se si riferisca alla sua infatuazione non corrisposta o al segreto di suo padre, ma poco importa: ciò che conta per Nate è esercitare il controllo totale, annientare psicologicamente la sua vittima.

Jules, sconvolta da quanto appena accaduto, va da Rue, e le dice solo "Non era come nelle foto." Rue non fa altre domande in merito, semplicemente tiene stretta a sé l'amica sotto le coperte. "Sei sicura che è tutto a posto?" le chiede. Jules scuote la testa. E poi la bacia. Bacia l'unica persona che non odia sulla faccia della Terra. Ma le cose non sono mai così semplici, specialmente nel mondo di Euphoria.