Deutschland 86, anticipazioni episodio 9 e 10

Ultimo appuntamento con Deutschland 86 , in onda in prima tv per l’Italia su Sky Atlantic, ma niente paura: la serie è già stata rinnovata per una terza e ultima stagione, Deutschland 89, in onda prossimamente. Martin è di nuovo a casa, e se da una parta c’è l’HVA che lo tiene in grande considerazione, dall’altra c’è Annett, che non sembra bendisposta nei suoi confronti. Lenora e Rose organizzano una missione parallela, ma ovviamente le cose non andranno come previsto. Tina continua a sperare di rivedere suo marito e le sue figlie, rinchiuse in un orfanotrofio statale. Alex sgancia una bomba che dà un duro colpo all’ormai morente DDR. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda lunedì 17 dicembre alle 21.15

Deutschland 86, episodio 9: Chickenfeed A Martin viene finalmente accordato il permesso di varcare il confine e tornare a casa, in Germania Est, dove finalmente vedrà per la prima volta suo figlio. Annett, però, non è troppo contenta del suo ritorno, e gli impedisce di vedere Max. Dopo quanto accaduto in Libia, la chiusura di un affare che ha rimpolpato le ormai quasi vuote casse della DDR, Kolibri è tenuto in grande considerazione da Fuchs e dagli altri Compagni. Ovviamente non sanno che Martin sta facendo il doppio gioco e che, in realtà, è d’accordo con Brigitte Winkelmann. L’incontro con sua madre dopo ben tre anni è carico di emozione, ma c’è un grande ma: dov’è Lenora? Lenora è a Rostock, il principale porto della DDR, insieme a Rose. Con lei, infatti, si imbarcherà sulla nave dell’Operazione Love Boat. Peccato che le due abbiano intenzione di sfruttare il viaggio della nave da crociera per portare a termine una missione dai connotati alquanto personali. Una missione che non coincide propriamente al cento per cento con quella approvata da Fuchs. A mettere i bastoni tra le ruote a tutti è Martin, che crea scompiglio e che, non contento, invia a Thomas una serie di prove che certificano la compromissione della Germania Est. Tina viene trasferita dalla prigione in cui si trova: non è preoccupata per sé stessa, purtroppo ormai conosce benissimo i metodi della STASI, bensì per suo marito e, soprattutto, per le sue figlie. Non sa, infatti, che le bambine sono state portate in un orfanotrofio e che presto verranno affidate a una vera coppia tedesca della Germania Est fedele agli ideali socialisti.

Deutschland 86, episodio 10: Total Onslaught – Finale di stagione

Dopo quanto successo a Rostock, Lenora si trova in una posizione decisamente poco piacevole. A preoccuparla però è altro: che fine ha fatto Rose? Senza la fiducia dell’HVA non le resta che accettare la proposta di Martin, vivo, vegeto, e a quanto pare intenzionato a perdonarla. Alex organizza un incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’AIDS. Lì, davanti alle telecamere, rende note le sue ultime scoperte: ennesimo grosso problema in vista per la DDR, che è ormai verso la fine della sua esistenza. Kolibri riesce a farsi dare tre pass per varcare il confine: uno per sé, uno per suo figlio, uno per Lenora. Ma, come gli fa notare Ingrid, siamo sicuri che per Max crescere lontano da sua madre sia veramente la cosa migliore? Thomas è stato di grande aiuto a Martin: bisogna ricambiare il favore con qualcosa d’altrettanto importante. Brigitte attende il ritorno di Martin, ma la sua attesa rischia di essere vana.