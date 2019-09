City on a Hill, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Continua su Sky Atlantic la corsa di City on a Hill , la nuova produzione targata Showtime che ci porta nella capitale del Massachussets durante gli anni Novanta, all'epoca del cosiddetto Boston Miracle. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda martedì 17 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - Sarah Shahi, le foto più belle della protagonista di City on a Hill

City on a Hill, episodio 5

Jackie e Decourcy sono sulle tracce delle armi usate per la rapina al furgone portavalori, e finalmente qualcosa pare cominci a smuoversi. Volere, d'altronde, è potere, specialmente quando si decide di giocare in maniera meno pulita di quanto non si dovrebbe. Intanto la determinata Michaela Freda, una reporter di cronaca locale, riceve una soffiata riguardo un potenziale scoop. Nonostante quanto successo durante le prime sedute del Gran Giurì fortemente voluto da Ward, Frankie deve prendere una decisione delicata: la sua famiglia ha bisogno di aiuto, ha bisogno di soldi, dunque non è escluso un altro colpo. Siobhan è sotto pressione: da una parte non vorrebbe mettere in pericolo la solidità e l'efficacia della coalizione, ma dall'altra vorrebbe fortemente che il reverendo pagasse per i suoi errori. Rachel ripensa alle sue origini e ai sacrifici fatti dai genitori per darle una vita migliore. A casa Rohr, la situazione tra Jackie e sua moglie Jenny peggiora di ora in ora: rottura in vista?

City on a Hill, episodio 6

Decourcy finalmente è a un passa dal collegare le armi rubate alla rapina al furgone portavalori: ora che qualcuno è disposto a parlare, sarà possibile raccogliere le prove necessarie per procedere senza intoppi. O forse no? Jenny caccia di casa Jackie, ma sua figlia sembra difendere il padre, nonostante i suoi comportamenti disdicevoli. La madre di Frankie viene improvvisamente ricoverata d'urgenza in ospedale, e senza l'assicurazione sanitaria c'è bisogno di trovare i soldi, e di trovarli in fretta. Fields va a parlare con Ward nella speranza di fargli cambiare idea su di sé, ma Decourcy, in tutta risposta, rinnova il suo supporto incondizionato a sua moglie. Siobhan ha deciso: renderà pubblici i disdicevoli atti compiuti dal reverendo. La figlia di Jackie si mette seriamente nei guai.