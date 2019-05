Chernobyl: la data di uscita in Italia della nuova serie TV su Sky Atlantic

Chernobyl - la serie in cinque parti targata SKY e HBO che mette in scena cosa successe nei giorni e nelle settimane successive allo scoppio del reattore numero 4 della centrale nucleare di Černobyl nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 - è pronta al debutto. Scopri quando andrà in onda e dove vederla. - Chernobyl, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO

Sta per arrivare su Sky Atlantic Chernobyl, la serie in cinque parti che ricostruisce il peggior disastro nucleare del secolo scorso, il disastro di Černobyl. La notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986, il reattore numero 4 dell'impianto nucleare ucraino di Černobyl, situato vicino al confine con la Bielorussia, esplose improvvisamente durante un test, liberando nell'aria una quantità di radiazioni ben superiore di quelle delle tristemente famose bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale.

Chernobyl, la data di uscita in Italia

Chernobyl andrà in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia a partire da lunedì 10 giugno alle 21.15. Sarà ovviamente possibile seguire gli episodi anche su Sky Go e su Sky On Demand. Chernobyl sarà disponibile anche in streaming su NOW TV.

Chernobyl, i personaggi principali della serie

Chernobyl racconterà non solo la catastrofe in sé, ma anche, soprattutto, gli errori che nel 1986 hanno portato alla fuoriuscita di materiale radioattivo e al suo spargimento in tutta Europa, con tutte le terribili conseguenze che, purtroppo, ormai conosciamo fin troppo bene. Un vero e proprio armageddon umano e ambientale, al punto che, ancora oggi, in Ucraina, l'area vicina alla centrale nucleare ha un livello di radioattività altissimo, addirittura letale.

Nel cast della serie - scritta da Craig Mazin (Io Sono Tu, Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio) e diretta da Johan Renck (Breaking Bad, Blackstar) - troviamo:

- Jared Harris (Mad Men, The Crown) nei panni di Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull'incidente, fra i primissimi a cogliere la portata della tragedia imminente;

- Stellan Skarsgård (Melancholia, Mamma Mia!, Will Hunting – Genio ribelle), nei panni di Boris Shcherbina, a capo della commissione governativa su Chernobyl istituita dal Cremlino nelle prime ore successive al disastro;

- Emily Watson (Le onde del destino, Everest, Storia di una ladra di libri) nei panni di Ulana Khomyuk, fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro. I suoi sforzi la porteranno a scontrarsi, fino a rischiare la propria libertà e a temere per la propria vita, con chi ha cercato di seppellire un terribile segreto;

- Jessie Buckley (Taboo), che interpreta Lyudmilla Ignatenko, la giovane moglie di Vasily, un vigile del fuoco che non riuscirà a evitare l’esposizione alle radiazioni della centrale nucleare di Chernobyl. Più di chiunque altro, Lyudmilla è il vero volto della tragedia. Affronterà un dolore inimmaginabile.

