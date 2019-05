Catch-22, gli episodi 3 e 4

Nel terzo episodio, Yossarian mette a punto un elaborato piano nel tentativo di evitare una missione potenzialmente letale, ma, ovviamente, le cose non andranno neanche lontanamente nella maniera sperata! D'altronde, affidarsi al Maggiore Maggiore forse non è stata proprio la scelta più saggia... Nel quarto, YoYo si ritrova a fare un surreale viaggio insieme a Milo, e finalmente si rende conto di cos'ha veramente fatto il compagno durante tutto questo tempo. Un uomo dai mille volti, dalle mille capacità e, soprattutto, dalle mille sorprese!

Catch-22: dove e quando vedere la serie tv

I prossimi episodi di Catch-22, il terzo e il quarto, andranno in onda in prima tv su Sky Atlantic (e Sky Cinema Uno) martedì 28 maggio alle 21.15. Saranno ovviamente disponibili su Sky Go e su Sky On Demand. Come sempre, li troverete anche in streaming, su NOW TV.

