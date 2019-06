Billions 4: le anticipazioni delle puntate 9 e 10

La quarta stagione di Billions sta per finire e non ci lascia più scampo: colpi di scena, suspense e cambi repentini che lasciano a bocca aperta, anzi spalancata, fanno emozionare. Ecco le anticipazioni degli episodi 9 e 10, in onda su Sky Atlantic venerdì 7 giugno alle 21.15.

Billions 4 continua a tenerci con il fiato sospeso. Tra Bobby e il suo love affair con Rebecca (che sta diventando più importante del suo affair vero e proprio) a Chuck e la sua crisi coniugale e ascesa al potere a ogni costo (la crisi con la moglie fa parte dei costi), non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate. Aspettando di sapere come andranno avanti le avventure, finanziarie e non solo, di Bobby e Chuck negli episodi 9 e 10, in onda su Sky Atlantic venerdì 7 giugno alle 21.15, ecco alcune anticipazioni.



Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 9



Chuck e Jeffcoat giocheranno duro, anzi durissimo: i due sono ormai rivali all’ultimo sangue, un po’ come erano Chuck e Bobby nelle scorse stagioni. Chuck si rappacificherà con la moglie Wendy? E riuscirà per una volta a mettere al secondo posto il proprio ego, facendo spazio agli altri? Sua moglie e suo padre ne dubitano…

Wendy, che ormai pensa solo alla carriera da quando la crisi coniugale le ha fatto abbandonare del tutto il talamo nuziale, riuscirà a tenersi stretta la cosa più importante che ha, ossia il lavoro?

Qualche minaccia sta per arrivare, conseguenza vendicativa dei comportamenti spesso abietti che tutti i personaggi di Billions si ritrovano volenti o nolenti ad avere… E tra Bobby e Rebecca le cose come andranno?



Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 10



Come stanno procedendo gli affari della Axe Capital? Taylor è ancora una mega minaccia per Bobby e per tutti coloro che gli gravitano attorno, Wendy e Rebecca in primis? E non è che Wendy incomincerà a gravitare attorno a lui anche con altri fini, non solo professionali? Bobby incomincia ad attrarre a sé non soltanto investimenti, guardare per credere... Intanto Chuck è pronto a dare filo da torcere a chiunque avrà la sfortunata idea di mettersi sulla sua strada.

Tanta, tantissima carne al fuoco (e carne in generale) sarà protagonista degli episodi 9 e 10 di Billions 4, in onda su Sky Atlantic venerdì 7 giugno alle 21.15!