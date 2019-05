Billions 4: le anticipazioni delle puntate 5 e 6

In arrivo gli episodi 5 e 6 della quarta stagione di Billions , in onda su Sky Atlantic venerdì 24 maggio alle 21.15. Cosa accadrà a Bobby Axelrod e alla sua Axe Capital? E che dire delle vicende pubbliche e private di Chuck Rhoades? Ecco le anticipazioni.

La quarta stagione di Billions su Sky Atlantic procede a ritmi serratissimi. Tra colpi di scena, metamorfosi di personaggi e svolte inattese, ogni puntata lascia con il fiato sospeso. Non saranno da meno gli episodi 5 e 6, in onda su Sky Atlantic venerdì 24 maggio alle 21.15. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo succedere alla Axe Capital e sul fronte Chuck Rhoades.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 5



Jack Foley è sul punto di spegnersi. Riuscirà a salvarsi oppure sarà giunta la sua ora? Una fine ben diversa è invece quella che si prospetta per Wendy: dopo la confessione del marito sui suoi gusti sessuali, Wendy è come morta, scalzata da una nuova immagine sadomaso di lei con fruste e catene. Almeno è ciò che crede, ossessionata da quello che gli altri pensano di lei... Intanto Bobby forza la mano a Chuck, chiedendogli favori su favori dopo averlo aiutato a tornare in carica. E sappiamo bene qual è il favore a cui Bobby vorrebbe arrivare, assetato di vendetta com’è!

Tra inciuci, vendette, Taylor che teme di non riuscire a spiccare il volo a mo’ di Icaro, liquidità sospette nelle casse della Axe Capital (ebbene sì, siamo in un mondo in cui l’arrivo inaspettato di soldi potrebbe destare sospetti anziché rallegrare) e scoperte che Chuck Rhoades farà suo malgrado, questo episodio non lascia scampo alla suspense.

E poi ancora i rapporti padre-figlio: Mason e suo padre, Chuck e il suo, assai ingombrante. Padri che vogliono essere finanziati dai figli, figli che li aiutano a ogni costo, un mondo le cui leggi naturali vengono stravolte, ecco cosa accade nella finanza quando gli zeri diventano tanti quanti i cerchi olimpici. E in Billions anche le gite in barca celano in realtà intenti ben lontani da quelli nautici, come vedremo in questa puntata.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 6



Taylor. dopo lo scandalo che ha, suo malgrado, coinvolto Wendy ha provato a contattarla e a riavvicinarsi a lei. In un primo momento Wendy si è negata ma adesso? L’idea che Taylor sia stata l’unica persona a tenderle una mano nel momento del bisogno continua a ronzarle in testa. Lo dirà a Bobby? Come reagirà?

Intanto il rapporto di lavoro tra Taylor e suo padre incappa in alcuni alti e bassi, incontrando ostacoli sia finanziari sia relativi a differenze di vedute. E l’altro rapporto profondamente in crisi, quello di Chuck e di Wendy, come andrà a finire? Lui non può certo soffocare le sue pulsioni sessuali, per lui vitali come le pulsazioni cardiache.

Un bel problemone di nome Victor si presenterà invece a Bobby, rischiando di fare capitolare miseramente la sua Axe Capital… Come farà a rimediare? Tanta, tantissima carne al fuoco in questi due nuovi episodi di Billions 4!

Non perdete le puntate 5 e 6 della quarta stagione di Billions, in onda su Sky Atlantic venerdì 24 maggio alle 21.15