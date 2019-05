Billions 4: le anticipazioni delle puntate 3 e 4

Billions 4 è appena incominciato ma già ci ha stregati! L'appuntamento è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, il prossimo è con le puntate 3 e 4, che andranno in onda venerdì 17 maggio alle 21.15.

Le avventura di Chuck Rhoades e Bobby Axelrod continuano a mietere vittime, innazitutto il pubblico che non ha più scampo: vuole sapere a tutti i costi come andrà a finire! Bobby riuscirà a sbaragliare Taylor? E Chuck avrà finalmente il l'incarico da procuratore? Lo scopriremo solo vedendo...

Ecco le anticipazioni di quello che succederà in questi attesissimi episodi.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 3



Bobby riuscirà ad attuare il suo piano, quello con cui vuole sbaragliare Taylor? Per ora le/gli ha messo contro tutte le banche, il che è un buon inizio… Ma Axelrod è così assetato di vendetta che non si fermerà a quello. Utilizzerà ogni sua arma segreta pur di sbarazzarsi dell'alliev* prodig*. E il motivo non è più solo il soldo: l’orgoglio giocherà una parte considerevole nella lotta tra titani della finanza che sta diventando il match Axe-Mason.

Chuck Rhoades invece è intenzionato a riprendersi il potere ma incontrerà parecchi ostacoli. Qualcuno dei quali gli farà quasi gettare la spugna. Ce la farà a tornare in carica? E come riuscirà a soffocare la sua natura segreta per rendersi inattaccabile? Agli impulsi non si comanda ma la sete di potere è l’impulso forse più forte per l’uomo.

E tra i due, tra Chuck Rhoades e Bobby Axelrod, adesso che tipo di sangue scorre? Un sangue di tipo inedito che spiazzerà i più...

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 4



La società di Bobby fa una scoperta "capitale" proprio per l’aumento di capitale: una soffiata sul crollo di titoli del gas naturale darà il via alla corsa alla vendita ma qualcosa non andrà come Axelrod si aspettava…

Anche questo episodio è un campo minato di ostacoli, problemi che sembrano insormontabili e colpi di scena che faranno cambiare totalmente il punto di vista allo spettatore. Nonché ai protagonisti…

Tra attacchi hacker, minacce, avvertimenti, tradimenti e colpi bassi, questo episodio cambierà le carte in tavola… Ma come? Di assi nella manica da giocare ne ha parecchi questo quarto episodio, guardare per credere!

Ogni personaggio si illuminerà di una luce diversa dopo la visione di queste due puntate. E uno di loro cambierà totalmente veste. Secondo voi chi è?