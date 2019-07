Big Little Lies 2: la recensione del finale di stagione

Celeste annienta Mary Louise e la mette di fronte alla vera natura di Perry, Jane decide di fidarsi di Corey, Madeline e Ed rinnovano le loro promesse nuziali, Renata distrugge i giocattoli di Gordon, e Bonnie dice addio per sempre a sua madre. Ma non è finita qui: per le "cinque di Monterey" finalmente arriva il momento della verità. Ecco la recensione del settimo e ultimo episodio della seconda stagione di Big Little Lies. - Big Little Lies 2: il cast prima e dopo

Big Little Lies, stagione 2, episodio 7: trama e recensione

La seconda stagione di Big Little Lies è giunta dunque al termine, e verrebbe proprio da dire no more lies, niente più bugie, sia perché è praticamente certo che la serie non avrà un terzo capitolo, sia perché le protagoniste, le "cinque di Monterey", rispetto al finale della S01 hanno fatto un'inversione di marcia, e, abbandonate le bugie, hanno scelto di dire la verità. Che, come tutti ben sappiamo, a volte può fare male, molto male. Ma andiamo a vedere cos'è successo.

Dopo essere stata asfaltata da Ira, l'avvocato della suocera, ora Celeste è a sua volta pronta ad asfaltare Mary Louise, cosa che infatti fa, sempre con la sua consueta grazia, ma con un sangue non freddo, bensì gelido. Grazie al ritrovamento fortuito di un video girato di nascosto da uno dei gemelli - video in cui si vede Perry intento a prenderla a calci e a pugni -, Celeste riesce a dimostrare le violenze subite da marito, e poi a mettere alla giudice la pulce nell'orecchio: come può Mary Louise essere adatta a crescere Max e Josh, visto e considerato com'è venuto fuori suo figlio?

Ma non è tutto: Celeste, infatti, ha un asso nella manica, e questo asso è una confessione fattale da Perry in un momento di intimità. A quanto pare, Raymond, il primo figlio di Mary Louise, morì in un incidente stradale, e alla guida c'era proprio lei. Dal racconto di Perry, sembra che Mary Louise, chiaramente sconvolta, abbia dato la colpa a lui: "Guarda cosa mi hai fatto fare! Guarda cosa mi hai fatto fare!" L'intenzione di Celeste non è ovviamente quella di fare di Perry una vittima, ma non si può negare che le persone violente in molti casi abbiano auto un passato di violenze, fisiche e/o psicologiche. Pertanto la domanda sorge nuovamente spontanea: come può Mary Louise essere adatta a crescere Max e Josh, visti gli errori commessi con Perry?

Alla fine, la giudice decide di lasciare a Celeste la piena custodia dei gemelli, ma quella di Celeste è comunque una vittoria a metà, sia per l'umiliazione subita durante le udienze, sia per il fatto di essere stata costretta a rivivere per l'ennesima volta certi momenti che avrebbe preferito seppellire per sempre nella memoria. In realtà però questa ordalia a qualcosa è servita: finalmente Celeste, come vediamo nella sequenza finala, è pronta a dire completamente addio a Perry, a quello violento ma anche a quello dei momenti belli.

Chi invece sarà costretta a vivere costantemente col rimorso e col senso di colpa è Mary Louise, che non solo è obbligata ad ammettere che la morte di Raymond in realtà è avvenuta per colpa sua, ma che è anche costretta a prendere atto del fatto che gli istinti violenti di Perry hanno potuto prendere il sopravvento perché lei non è stata in grado di aiutarlo quando lui più ne aveva bisogno. Per Mary Louise, insomma, la sconfitta è totale, e a questo punto non resta altro da fare che andarsene. Sconterà la sua pena da sola. O meglio, sola con i suoi fantasmi.

Le "sfidanti" Nicole Kidman e Meryl Streep hanno passato tutta la stagione a scontrarsi - a volte in maniera più elegante e garbata, altre volte a suon di colpi bassi e di pesanti insinuazioni -, e adesso ciò che resta sono le performance di queste due grandissime attrici, un piccolo maunale di recitazione drammatica in sette episodi. Vedremo ai prossimi Golden Globe, quelli di gennaio 2020, se una di loro si porterà a casa un bel globo dorato.