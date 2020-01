A Discovery of Witches, dove vedere la serie tv

A Discovery of Witches, dove e quando vedere la serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo la romantica e affascinante serie tv A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe , adattamento televisivo della Trilogia delle anime di Deborah Harkness. L'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 29 gennaio. Andranno in onda due episodi ogni settimana, dunque per la prima stagione, composta da otto episodi, sono previsti quattro appuntamenti (29 gennaio, 5 febbraio, 12 febbraio, 19 febbraio). La serie sarà disponibile anche On Demand e sarà in streaming su NOW TV.

A Discovery of Witches: di cosa parla la serie

Oxford. Quando Diana Bishop, una giovane studiosa di Storia, scopre nella prestigiosa Biblioteca Bodleiana un antico manoscritto rimasto nascosto lì per secoli, l’Ashmole 782, non ha minimamente idea di cosa l'attenda. La sua vita sta per cambiare irrimediabilmente, e il motivo è presto detto: lei non è un essere umano, bensì una strega. Dopo la morte dei suoi genitori - morte avvenuta in circostanze misteriose quando lei era ancora giovanissima -, Diana decise di bandire la magia dalla propria esistenza...ma relegare la sua vera natura nell'ombra si è rivelato più difficile del previsto. Il potere del manoscritto sembra essere più forte di ogni sua decisione e tentare di opporvisi non serve a niente. Diana, però, non è l'unica a sentirsi chiamata da quel potente testo che nasconde oscure verità, incantesimi e sortilegi.

Sì, perché sulla Terra al fianco degli esseri umani non ci sono sole le streghe: ci sono anche demoni e vampiri, e tutti sembrano essere estremamente interessati alla scoperta fatta dalla giovane strega. Un non-morto in particolare si distingue dagli altri: Matthew Clairmont, un professore di genetica. Inizialmente Clairmont è più interessato al manoscritto che a Diana, ma le cose cambiano in pochissimo tempo. Insieme, i due intraprendono un viaggio che andrà a sviscerare i segreti celati nell'antico libro, ma le loro scoperte creeranno parecchio scompiglio. Inoltre, il loro amore, un amore proibito da leggi radicate nel tempo, minaccia di alterare il fragile equilibrio esistente tra le creature e gli umani: cosa potrebbe succedere se venisse a scatenarsi un conflitto?