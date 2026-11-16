Slow Horses, l’ottava stagione non sarà l’ultima

Slow Horses non si chiuderà con l’ottava stagione. Apple TV ha confermato altre due stagioni della serie di spionaggio con Gary Oldman, pochi giorni dopo che Olivia Cooke aveva parlato di un finale imminente

Nei giorni scorsi sembrava che Slow Horses fosse arrivata ai titoli di coda.

Intervistata dal Times, Olivia Cooke, volto di Sid Baker, aveva raccontato di essere sul set dell’ultimo capitolo: “Sto girando l’ultima stagione!”. Aveva poi aggiunto con cautela: “Mai dire mai. Ma credo che sia quello che ci hanno detto, e sembra davvero che stiamo arrivando alla fine”.

Ora Apple TV ha cambiato le carte in tavola, confermando che Slow Horses avrà anche una nona e una decima stagione. In questo momento a Londra si gira l’ottava, mentre la settima è già pronta e dovrebbe arrivare sulla piattaforma nel 2027.

Olivia Cooke: “Sto girando l’ultima stagione”

Olivia Cooke ha confermato di essere sul set della stagione conclusiva di Slow Horses. “Sto girando l’ultima stagione!”, ha detto. Poi ha aggiunto, con prudenza, “Mai dire mai!”.

Tuttavia, l'impressione è quella di essere ormai giunti alla fine. Come è stato comunicato al cast. "Siamo tutti malinconici, distratti”, ha raccontato, confessando di essersi messa a piangere il giorno prima, appena arrivata al trucco.

Per Olivia la serie “è stata una luce splendente”, e la sua chiusura non può che farla soffrire.

Sid Baker era uscita di scena nella prima stagione, quando sembrava morta, per poi tornare nella sesta. Cooke ha spiegato che negli anni la produzione si informava regolarmente sui suoi impegni. Il ritorno, però, è stato complicato dal contratto con HBO per House of the Dragon, che le impediva di lavorare a serie lunghe per piattaforme concorrenti. Per risolvere la questione sono dovuti intervenire gli avvocati.

Cosa racconterà l’ottava stagione

Apple TV aveva confermato l’ottava stagione a settembre, il giorno prima del debutto della sesta e subito dopo l’Emmy vinto dalla serie per la regia. Gli episodi saranno sei e porteranno sullo schermo Clown Town, il nono e più recente romanzo della saga di Slough House scritta da Mick Herron. Al centro ci sarà lo scontro tra Lamb e Diana Taverner, interpretata da Kristin Scott Thomas, presentato da Apple come il più duro mai visto tra i due. Tutto parte da un ricatto ai danni dell’MI5, che finisce male: Taverner passa all’attacco, mentre Lamb deve portare alla luce uno dei segreti più oscuri dell’intelligence britannica. Con questo romanzo la serie raggiungerà l’ultimo libro pubblicato da Herron.

Il caso Jack Lowden e le voci su James Bond

Apple - annunciato il rinnnovo per una nona e una decima stagione - non ha detto quali attori torneranno, con l’unica eccezione di Gary Oldman, che continuerà a interpretare Jackson Lamb. Il dubbio più grande riguarda Jack Lowden, il River Cartwright della serie. O meglio, riguardava. Il suo nome circolava da tempo tra i papabili per il ruolo di 007 nel nuovo film prodotto da Amazon. Ruolo che, alla fine, è andato a Robert Pattinson. Non avendo ottenuto la parte, dunque, non sembra così improbabile rivederlo a Slough House.