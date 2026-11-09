La sesta stagione di The Chosen arriva su Prime Video il 15 novembre con sei episodi dedicati alle ultime 24 ore della vita di Gesù. Il creatore Dallas Jenkins: "È stato doloroso girarla ed è doloroso contemplarla". La storia proseguirà al cinema nella primavera 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La sesta stagione di The Chosen arriva su Prime Video il prossimo 15 novembre e porta sullo schermo uno dei momenti più drammatici della storia di Gesù: le ultime 24 ore prima della morte in croce. La nuova stagione sarà composta da sei episodi: i primi tre saranno disponibili dal 15 novembre, mentre gli altri arriveranno con cadenza settimanale fino al 6 dicembre. Il racconto non si concluderà però con la stagione televisiva. La storia proseguirà infatti al cinema con un film dedicato a questa fase del racconto, atteso nelle sale nella primavera del 2027.

Il creatore della serie: "È stato doloroso girarla" Per Dallas Jenkins, creatore della serie, affrontare questi episodi è stata un'esperienza particolarmente difficile. "È stato doloroso girarla ed è doloroso contemplarla", ha scritto il 15 ottobre 2026 sui social ufficiali della serie. Jenkins ha spiegato che, nonostante gli elementi fondamentali della Passione siano conosciuti, esistono ancora aspetti della vicenda che meritano di essere approfonditi, in particolare le ragioni della crocifissione e gli avvenimenti concentrati nelle 24 ore che precedono la morte di Gesù. Approfondimento The Chosen, il trailer della sesta stagione su Prime Video

Jenkins: "Gesù ha scelto questa strada" Secondo Jenkins, la storia della Passione non meritava soltanto una nuova stagione televisiva, ma anche un successivo racconto cinematografico. "Ci siamo resi conto che questa storia non meritava soltanto una stagione televisiva, ma anche un evento cinematografico indipendente e di lunga durata", ha spiegato. Tra i temi centrali della sesta stagione c'è la scelta di Gesù di consegnarsi volontariamente. "Gesù ha scelto questa strada", ha scritto Jenkins, sottolineando come, nel racconto, Gesù ricordi agli apostoli che avrebbe potuto essere salvato se lo avesse voluto. La sua decisione viene quindi descritta come una scelta di "resa, umiltà e sacrificio". Approfondimento The Chosen, al cinema primi due episodi della quarta stagione su Gesù

Il culmine della serie La sesta stagione rappresenta il punto culminante di una storia sviluppata attraverso le cinque precedenti. Jenkins ha sintetizzato il passaggio dalla quinta alla sesta stagione con un'immagine particolarmente netta: "La quinta stagione era il barile di polvere. Nella sesta, esplode". Gli episodi racconteranno gli eventi da prospettive diverse, mostrando sia le persone più vicine a Gesù sia coloro che parteciparono alla sua condanna. La presentazione ufficiale della stagione mette così a confronto le diverse interpretazioni della sua morte: per i farisei è una questione di giustizia, per i romani di pace, mentre per i seguaci di Gesù si tratta di un assassinio. Approfondimento "The Chosen" la serie tv sulla vita di Gesù presentata in Senato