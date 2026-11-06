Trinity, il trailer della serie tv Netflix con Richard Madden

Trinity, il trailer della serie tv Netflix con Richard MaddenSerie TV
I sette episodi usciranno il 1º dicembre 2026 sulla piattaforma di streaming. La comandante Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw) stringe un legame improbabile con il Segretario alla Difesa Webb Preston (Richard Madden) e viene coinvolta in pericolosi intrighi legati al programma top secret Trinity
È uscito il trailer della serie tv thriller in sette episodi Trinity, che arriverà il 1º dicembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La comandante Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw, che ha già recitato nelle serie tv Lift e Surface) stringe un legame improbabile con il Segretario alla Difesa Webb Preston (Richard Madden, che ha già recitato nelle serie tv Eternals e Citadel) e viene coinvolta in pericolosi intrighi legati al programma top secret Trinity. Ben presto si ritrova così combattuta tra la scelta di sostenere la strategia di Webb per prevenire la Terza Guerra Mondiale e quella di smascherare invece i suoi segreti. Il cast include anche Marcia Gay Harden (The Morning Show) nel ruolo della potente Margaret Vandenburg, a capo di un impero economico e con legami nella politica, JD Pardo (Mayans M.C.) nel ruolo dell’ufficiale di marina Tom Reyes, Bruce Greenwood (The Resident), Robert Wisdom, Kirk Acevedo (Fringe), Ben Cotton, James Remar (Dexter: Resurrection), Jason Ralph e Mark O’Brien. Jed Mercurio (Line of Duty e Bodyguard) è showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Gli altri produttori esecutivi comprendono Jimmy Mulville per Hat Trick Mercurio e Mendy Mericle. Michael Cuesta ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi.
RICHARD MADDEN, LA CARRIERA A PARTIRE DAL SUCCESSO NE IL TRONO DI SPADE
Nato il 18 giugno 1986 a Elderslie, in Scozia, Richard Madden ha recitato a lungo in teatro prima di entrare nel 2011 nel cast della serie tv Il Trono di Spade, dove ha interpretato il ruolo di Robb Stark nelle prime tre stagioni. Ha poi recitato nel live action Disney Cenerentola (2015), nella serie tv I Medici, nello show Netflix Bodyguard (per il quale nel 2019 ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica), nel biopic Rocketman (2019) su Elton John (dove ha interpretato il ruolo del manager musicale John Reid), nel film del Marvel Cinematic Universe Eternals (2021) di Chloé Zhao, nella serie tv thriller Citadel con Priyanka Chopra e nel thriller Killer Heat (2023).
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GUGU MBATHA-RAW, LA CARRIERA DELL'ATTRICE DI LOKI
Nata il 21 aprile 1983 a Oxford, nel Regno Unito, Gugu Mbatha-Raw ha iniziato a lavorare in teatro per poi recitare in serie tv britanniche come Vital Signs, Spooks, Doctor Who e Bonekickers – I segreti del tempo. Nel 2007 ha ottenuto un ruolo nel film Closure – Vendetta a due, nel 2009 ha lavorato in teatro al fianco di Jude Law nell’Amleto, nel 2010 ha ottenuto il ruolo di protagonista nella serie tv Undercovers creata da J. J. Abrams (però presto cancellata), nel 2011 ha recitato nel film L’amore all’improvviso – Larry Crowne di Tom Hanks e ha recitato come co-protagonista di Kiefer Sutherland nella serie tv Touch, nel 2013 ha recitato nel film La ragazza del dipinto, nel 2016 è apparsa in un episodio della serie tv Black Mirror, nel 2019 ha recitato nella serie tv The Morning Show, dal 2021 al 2023 ha ricoperto il ruolo della giudice Ravonna nella serie tv del Marvel Cinematic Universe Loki al fianco di Tom Hiddleston e Owen Wilson e nel 2025 ha recitato nel film Fuze – Conto alla rovescia. Nel 2015 è stata candidata ai BAFTA come Miglior stella emergente.
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Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller A cura di Vittoria Romagnuolo