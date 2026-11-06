Trinity, il trailer della serie tv Netflix con Richard Madden

I sette episodi usciranno il 1º dicembre 2026 sulla piattaforma di streaming. La comandante Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw) stringe un legame improbabile con il Segretario alla Difesa Webb Preston (Richard Madden) e viene coinvolta in pericolosi intrighi legati al programma top secret Trinity Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il trailer della serie tv thriller in sette episodi Trinity, che arriverà il 1º dicembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La comandante Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw, che ha già recitato nelle serie tv Lift e Surface) stringe un legame improbabile con il Segretario alla Difesa Webb Preston (Richard Madden, che ha già recitato nelle serie tv Eternals e Citadel) e viene coinvolta in pericolosi intrighi legati al programma top secret Trinity. Ben presto si ritrova così combattuta tra la scelta di sostenere la strategia di Webb per prevenire la Terza Guerra Mondiale e quella di smascherare invece i suoi segreti. Il cast include anche Marcia Gay Harden (The Morning Show) nel ruolo della potente Margaret Vandenburg, a capo di un impero economico e con legami nella politica, JD Pardo (Mayans M.C.) nel ruolo dell’ufficiale di marina Tom Reyes, Bruce Greenwood (The Resident), Robert Wisdom, Kirk Acevedo (Fringe), Ben Cotton, James Remar (Dexter: Resurrection), Jason Ralph e Mark O’Brien. Jed Mercurio (Line of Duty e Bodyguard) è showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Gli altri produttori esecutivi comprendono Jimmy Mulville per Hat Trick Mercurio e Mendy Mericle. Michael Cuesta ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi.

RICHARD MADDEN, LA CARRIERA A PARTIRE DAL SUCCESSO NE IL TRONO DI SPADE Nato il 18 giugno 1986 a Elderslie, in Scozia, Richard Madden ha recitato a lungo in teatro prima di entrare nel 2011 nel cast della serie tv Il Trono di Spade, dove ha interpretato il ruolo di Robb Stark nelle prime tre stagioni. Ha poi recitato nel live action Disney Cenerentola (2015), nella serie tv I Medici, nello show Netflix Bodyguard (per il quale nel 2019 ha vinto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica), nel biopic Rocketman (2019) su Elton John (dove ha interpretato il ruolo del manager musicale John Reid), nel film del Marvel Cinematic Universe Eternals (2021) di Chloé Zhao, nella serie tv thriller Citadel con Priyanka Chopra e nel thriller Killer Heat (2023). Approfondimento Il Trono di Spade, Richard Madden ha pianto nella scena Nozze Rosse