One Piece 1198, le anticipazioni sul nuovo capitolo

Il capitolo 1198 di One Piece è già al centro dell'attenzione dei lettori per alcuni spoiler che potrebbero aggiungere nuovi elementi al mistero legato a Luffy.

***Attenzione: seguono spoiler su One Piece 1198***

Secondo le anticipazioni diffuse online, il protagonista di One Piece 1198 potrebbe infatti mostrarsi in una forma mai vista prima, caratterizzata da alcuni tratti che sembrano allontanarsi dall'aspetto ormai familiare del Gear 5. Le informazioni disponibili arrivano però da indiscrezioni e leak, e dovranno quindi essere considerate con cautela in attesa della pubblicazione ufficiale del capitolo.

A suscitare particolare curiosità non sarebbe soltanto l'aspetto della trasformazione, ma anche il comportamento di Luffy. Stando agli spoiler diffusi online, il personaggio assumerebbe atteggiamenti più vicini a quelli di un animale, un dettaglio che ha immediatamente alimentato nuove teorie tra gli appassionati. Alcune interpretazioni hanno inoltre collegato questa possibile evoluzione alla figura di Sun Wukong, il leggendario Re Scimmia di Viaggio in Occidente.