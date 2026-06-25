The One Piece, il teaser trailer del remake dell'anime Netflix

Il remake nasce con l’obiettivo di riproporre le avventure di Monkey D. Luffy e della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia attraverso una produzione aggiornata, capace di utilizzare le possibilità offerte dalle tecnologie attuali per dare nuova forma a una storia già conosciuta dal pubblico. La prima stagione sarà composta da sette episodi e seguirà una parte iniziale del manga di Eiichiro Oda, concentrandosi sui primi eventi della saga del Mare Orientale fino all’incontro tra Luffy e Sanji. Arriverà sulla piattaforma streaming a febbraio 2027

Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale di The One Piece, il nuovo adattamento animato del celebre manga firmato da Eiichiro Oda. Il progetto, pensato come una nuova versione della storia che ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, arriverà sulla piattaforma streaming a febbraio 2027. L’annuncio segna un nuovo capitolo per uno dei franchise più longevi e riconoscibili dell’animazione contemporanea, proprio mentre l’opera originale e il primo adattamento televisivo continuano il loro percorso verso quello che è destinato a essere un finale di grande rilievo.

Il remake nasce con l’obiettivo di riproporre le avventure di Monkey D. Luffy e della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia attraverso una produzione aggiornata, capace di utilizzare le possibilità offerte dalle tecnologie attuali per dare nuova forma a una storia già conosciuta dal pubblico. La prima stagione sarà composta da sette episodi e seguirà una parte iniziale del manga di Eiichiro Oda, concentrandosi sui primi eventi della saga del Mare Orientale fino all’incontro tra Luffy e Sanji.

Un fenomeno nato dalle pagine di Weekly Shonen Jump

La storia di One Piece affonda le proprie radici nella pubblicazione del manga originale sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha in Giappone. Nel corso degli anni, l’opera di Eiichiro Oda è cresciuta fino a trasformarsi in un fenomeno culturale internazionale, capace di costruire una vasta comunità di appassionati in ogni parte del mondo.

Il manga ha raggiunto attualmente il volume numero 1.185, accumulando una quantità enorme di materiale narrativo. Una dimensione che ha rappresentato una sfida anche per l’adattamento animato realizzato da Toei Animation, che ha portato sullo schermo le vicende della serie fino al 1.150° episodio.

Il primo anime è diventato a sua volta un punto di riferimento per gli appassionati, ma il lungo percorso produttivo e distributivo dell’epoca ha imposto un ritmo narrativo più dilatato. La nuova versione proposta da Netflix punta proprio a intervenire su questo aspetto, cercando di offrire una narrazione più vicina allo sviluppo del manga originale.

WIT Studio firma una nuova interpretazione dell’opera di Eiichiro Oda

A occuparsi della produzione di The One Piece sarà WIT Studio, che lavorerà a un adattamento destinato a riproporre le avventure di Monkey D. Luffy e dei pirati di Cappello di Paglia con un approccio differente rispetto alla serie animata precedente.

Il progetto permetterà agli spettatori di ritrovare elementi familiari dell’universo creato da Eiichiro Oda, ma attraverso una realizzazione che punta a sfruttare pienamente il potenziale espressivo degli strumenti moderni. L’intento è quello di raccontare nuovamente la stessa storia mantenendo il legame con il materiale originale e introducendo allo stesso tempo una nuova prospettiva visiva e narrativa.

La prima stagione racconterà l’inizio della saga del Mare Orientale

La prima stagione di The One Piece coprirà indicativamente i primi 50 capitoli del manga originale. Il racconto sarà distribuito attraverso sette episodi, che saranno pubblicati contemporaneamente sulla piattaforma, per una durata complessiva prevista di circa 300 minuti.

Il percorso narrativo partirà dal primo capitolo della saga del Mare Orientale e accompagnerà gli spettatori fino a un momento fondamentale delle prime avventure di Luffy: l’incontro con Sanji, il sous-chef del ristorante galleggiante Baratie.

Questa scelta consentirà al nuovo adattamento di concentrarsi sulla fase iniziale del viaggio del protagonista e sulla costruzione del gruppo destinato a diventare la ciurma dei pirati di Cappello di Paglia, seguendo una porzione del manga già conosciuta ma ripresentata con una nuova impostazione produttiva.

Netflix continua a investire nell’universo di One Piece

Il remake animato non rappresenta l’unico progetto con cui Netflix sta ampliando il franchise di One Piece. La piattaforma sta infatti portando avanti anche la serie in live-action, che ha già raggiunto la seconda stagione e che ha ottenuto un’accoglienza positiva da parte del pubblico.

A completare il quadro delle nuove produzioni dedicate all’universo creato da Eiichiro Oda ci sarà inoltre uno speciale animato in due parti realizzato con Lego, in arrivo il 29 settembre.

Con The One Piece, Netflix propone quindi un nuovo punto di accesso alla saga, affidando a WIT Studio il compito di reinterpretare l’inizio del viaggio di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni attraverso una versione aggiornata dell’anime, mentre il manga e la prima serie animata continuano il loro lungo cammino verso la conclusione della storia.