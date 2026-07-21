Lego One Piece, annunciata la nuova serie Netflix

Lego One Piece arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 29 settembre. Eiichirō Oda coinvolto come produttore esecutivo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuova collaborazione tra Lego, One Piece e Netflix. La piattaforma di streaming ha pubblicato il teaser ufficiale della serie animata basata sul celebre manga di Eiichirō Oda. La produzione, divisa in due parti, farà il suo atteso debutto tra poche settimane, più precisamente il 29 settembre 2026.

lego one piece, la serie Dopo aver realizzato vari set LEGO, come quello del ristorante galleggiante Baratie, Netflix Italia ha annunciato l’arrivo della serie animata Lego One Piece. Come visibile nel primo teaser, la produzione vedrà Usop raccontare le avventure della ciurma guidata da Rufy. Nel corso degli anni One Piece ha riscosso sempre maggior successo fino a divenire uno dei franchise più popolari e amati a livello internazionale. Stando a quanto comunicato, la serie, divisa in due parti, arriverà il 29 settembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tom Hyndman, sceneggiatore, autore e produttore esecutivo, ha palato della decisione di raccontare gli eventi delle prime due stagioni del live action Netflix dal punto di vista di Usop: "Volevamo creare qualcosa che facilitasse l'ingresso dei nuovi spettatori nell'immenso mondo di One Piece, offrendo al contempo ai fan di lunga data una prospettiva nuova e divertente per rivedere le storie iconiche delle prime due stagioni". Approfondimento The One Piece, il teaser trailer del remake dell'anime Netflix

Nella versione originale, Iñaki Godoy ha prestato la voce a Rufy, Emily Rudd a Nami, Mackenyu a Zoro, Jacob Romero a Usopp, Taz Skylar a Sanji e Mikaela Hooever a TonyTony Chopper. Hyndman ha aggiunto: “È stato incredibile averli a bordo. Ci ha permesso di dare libero sfogo alla nostra creatività durante le registrazioni, perché non abbiamo dovuto impiegare tempo extra per farli calare nel personaggio: loro erano già il personaggio. Questa libertà ha portato a momenti di improvvisazione estremamente divertenti e spassosi che hanno arricchito notevolmente gli episodi". Eiichiro Oda coinvolto come produttore esecutivo. Questa la sinossi ufficiale di Lego One Piece: “In questo speciale in due parti, Usop racconta l'avventura fantastica dei pirati di Cappello di Paglia dal Mare Orientale alla Rotta Maggiore prima che Chopper si unisse a loro”. Approfondimento One Piece 3, creatore del manga Eiichiro Oda: "Immagini incredibili"