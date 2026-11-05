Il nuovo progetto guarda quindi al pubblico che negli anni Novanta ha seguito le vicende dei ragazzi di West Beverly High, ma per ora non sono stati rivelati né il titolo né la trama della microserie. Anche la data di uscita resta ancora da definire. VertTV mantiene infatti riservati i dettagli della produzione.

A più di 25 anni dalla conclusione di Beverly Hills, 90210 , alcuni dei protagonisti della storica serie televisiva americana tornano a condividere il set. Tori Spelling e Brian Austin Green, interpreti di Donna Martin e David Silver, hanno infatti appena concluso le riprese di una nuova microserie thriller per VertTV. Con loro ci sarà anche Carol Potter, che nella serie originale interpretava Cindy Walsh, la madre di Brenda e Brandon.

La reunion

Spelling e Green hanno interpretato Donna e David per tutte e dieci le stagioni di Beverly Hills, 90210, dal 1990 al 2000. I loro personaggi hanno iniziato una relazione nella seconda stagione, attraversando negli anni una lunga serie di separazioni e riavvicinamenti, fino al matrimonio nel finale della serie.

Con loro sul nuovo set torna anche Carol Potter, che ha interpretato Cindy Walsh per cinque stagioni. L'attrice era la madre di Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty, e Brandon Walsh, interpretato da Jason Priestley.