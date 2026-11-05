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90210, Tori Spelling e Brian Austin Green reciteranno insieme in una miniserie

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Getty

I due attori americani tornano a recitare insieme in una nuova microserie thriller, affiancati da Carol Potter, altro volto storico di Beverly Hills, 90210

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A più di 25 anni dalla conclusione di Beverly Hills, 90210, alcuni dei protagonisti della storica serie televisiva americana tornano a condividere il set. Tori Spelling e Brian Austin Green, interpreti di Donna Martin e David Silver, hanno infatti appena concluso le riprese di una nuova microserie thriller per VertTV. Con loro ci sarà anche Carol Potter, che nella serie originale interpretava Cindy Walsh, la madre di Brenda e Brandon.

 

Il nuovo progetto guarda quindi al pubblico che negli anni Novanta ha seguito le vicende dei ragazzi di West Beverly High, ma per ora non sono stati rivelati né il titolo né la trama della microserie. Anche la data di uscita resta ancora da definire. VertTV mantiene infatti riservati i dettagli della produzione.

La reunion

Spelling e Green hanno interpretato Donna e David per tutte e dieci le stagioni di Beverly Hills, 90210, dal 1990 al 2000. I loro personaggi hanno iniziato una relazione nella seconda stagione, attraversando negli anni una lunga serie di separazioni e riavvicinamenti, fino al matrimonio nel finale della serie.

 

Con loro sul nuovo set torna anche Carol Potter, che ha interpretato Cindy Walsh per cinque stagioni. L'attrice era la madre di Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty, e Brandon Walsh, interpretato da Jason Priestley.

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Dal teen drama alla microserie thriller

Il nuovo progetto rappresenta per Spelling e Green la prima esperienza in una microserie verticale. Per i due attori, però, non si tratta della prima reunion legata a 90210: nel 2019 avevano partecipato a BH90210, serie durata una stagione nella quale gli interpreti originali immaginavano una versione romanzata delle proprie vite mentre cercavano di riportare sullo schermo il celebre teen drama.

 

VertTV aveva già sperimentato il formato della microserie con Finding Hope, progetto romantico interpretato da Jodie Sweetin, John Brotherton e Marla Sokoloff, anch'essi legati a una popolare serie televisiva degli anni Novanta e Duemila, Full House.

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La reunion riporta insieme due interpreti che hanno legato per un decennio la propria carriera ai personaggi di Donna e David. La loro relazione è stata uno degli elementi ricorrenti della serie, fino al matrimonio celebrato nell'ultima stagione.

 

Negli anni Spelling e Green hanno inoltre parlato pubblicamente del loro rapporto fuori dal set e del lungo periodo di distanza seguito alla fine di 90210. Nel 2024 Spelling ha raccontato alcuni aspetti di quella fase nel suo podcast Misspelling, mentre i due hanno successivamente affrontato il tema della loro amicizia ritrovata anche nel podcast di Green, Oldish.

 

La nuova produzione rappresenta ora un'altra occasione per rivedere insieme due volti tra i più riconoscibili della serie, questa volta alle prese con una storia thriller di cui, per il momento, non sono stati diffusi dettagli.

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