VisionQuest, svelata l'identità del misterioso antagonista Raza nella serie MarvelSerie TV
Il sesto episodio di VisionQuest riporta nell’universo Marvel un antagonista apparso nel primo Iron Man del 2008. Raza, interpretato da Faran Tahir, torna in scena durante la caccia a Vision
Il sesto episodio di VisionQuest, la serie con Paul Bettany disponibile su Disney+, riporta un volto del passato, che torna a sorpresa nell’universo cinematografico Marvel: segna il ritorno di Raza, il criminale interpretato da Faran Tahir che il pubblico aveva incontrato per la prima volta nel film Iron Man del 2008.
La sua ricomparsa rappresenta un collegamento diretto con le origini del Marvel Cinematic Universe, riportando in scena uno dei primi antagonisti affrontati da Tony Stark.
Nell’episodio, Vision incontra Paladin, interpretato da Todd Stashwick, per una trattativa. La situazione precipita quando il confronto viene interrotto da una sparatoria e dall’arrivo di un gruppo di uomini armati. A guidarli è un uomo calvo che Paladin riconosce immediatamente: Raza. Il personaggio torna così a incrociare il percorso di un protagonista Marvel, quasi vent’anni dopo il suo debutto sul grande schermo.
La sua presenza, tuttavia, non risolve il mistero che accompagna la vicenda. *** Attenzione: segue uno spoiler*** Raza, infatti, non è il misterioso committente che ha assoldato Paladin, ma un uomo ingaggiato da quest’ultimo per contribuire alla cattura di Vision.
Chi è Raza, il nemico di Tony Stark in Iron Man
Raza è stato uno dei primi antagonisti introdotti nel Marvel Cinematic Universe. Nel film del 2008 diretto da Jon Favreau, il personaggio guida un gruppo legato all’organizzazione terroristica dei Dieci Anelli, responsabile della cattura di Tony Stark. Durante la prigionia, Stark viene costretto a costruire per i suoi rapitori un missile Jericho.
Il piano, però, prende una direzione diversa da quella prevista dai suoi carcerieri. Con i materiali a disposizione, Tony realizza infatti la prima versione della propria armatura di Iron Man, dando inizio al percorso che lo trasformerà in uno dei principali eroi del franchise.
L’organizzazione dei Dieci Anelli sarebbe poi tornata al centro della storia Marvel, anche attraverso Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, film che approfondisce il legame del gruppo con il padre di Shang-Chi.
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Tradimento di Obadiah Stane e l’apparizione nel 2008
L’ultima volta che il pubblico aveva visto Raza era stata proprio in Iron Man. Dopo aver collaborato con Obadiah Stane, interpretato da Jeff Bridges, per catturare Tony Stark, il criminale viene tradito dal suo stesso alleato. Stane lo rende temporaneamente incapace di muoversi, rivelando così il proprio doppio gioco.
Da allora, il personaggio non era più apparso nel Marvel Cinematic Universe. Il ritorno in VisionQuest segna quindi la prima ricomparsa di Raza dal film che aveva inaugurato il franchise nel 2008.
La presenza di Faran Tahir crea inoltre un curioso collegamento tra gli inizi e la fase più recente dell’universo Marvel: l’attore ha preso parte al primo film del MCU e torna ora in una delle produzioni più recenti dedicate ai suoi personaggi.
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Chi è Raza? O meglio: chi non è?
*** Attenzione: seguono spoiler ***
Nonostante il suo ritorno possa far pensare a un ruolo centrale nel nuovo intrigo, Raza non è il responsabile ultimo dell’operazione contro Vision. Il personaggio rappresenta piuttosto un rinforzo ingaggiato dal misterioso committente per aiutare Paladin a catturare il protagonista.
La sua comparsa amplia così il collegamento con la storia del MCU, senza fornire ancora una risposta definitiva sull’identità di chi muove i fili. Con la vicenda che si avvicina alla conclusione, il ritorno di un antagonista legato alle origini del franchise aggiunge un nuovo tassello alla trama di VisionQuest.
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