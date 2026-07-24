Batman: Caped Crusader 2, Matthew Needham presterà la voce a Joker

Batman: Caped Crusader, il cast della seconda stagione

Come recentemente riportato da Variety, Matthew Needham, interprete di Larys Strong nella serie House of the Dragon, spin-off e prequel de Il trono di spade, ha presenziato al San Diego Comic-Con confermando il suo coinvolgimento all'interno della seconda stagione di Batman: Caped Crusader. L’attore britannico, classe 1984, farà parte del cast come doppiatore di Joker nella versione originale della produzione. Hamish Linklater presterà la voce al protagonista, mentre Jamie Chung doppierà Harley Quinn.

Come riportato in esclusiva da CBR, Matthew Needham ha parlato del suo provino per ricoprire il ruolo di doppiatore del celebre villain: “Mi sono basato soltanto su ciò che mi hanno dato gli sceneggiatori, e c'era un dono straordinario in quello".