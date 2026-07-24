Batman: Caped Crusader 2, Matthew Needham presterà la voce a Joker

La seconda stagione di Batman: Caped Crusader arriverà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) venerdì 31 luglio 2026. Matthew Needham doppierà Joker nella versione originale della serie animata
Matthew Needham presterà la voce a Joker nella versione originale dell'attesa seconda stagione della serie animata Batman: Caped Crusader in arrivo prossimamente su Prime Video. L’attore ha confermato il coinvolgimento al San Diego Comic-Con.
Batman: Caped Crusader, il cast della seconda stagione
Come recentemente riportato da Variety, Matthew Needham, interprete di Larys Strong nella serie House of the Dragon, spin-off e prequel de Il trono di spade, ha presenziato al San Diego Comic-Con confermando il suo coinvolgimento all'interno della seconda stagione di Batman: Caped Crusader. L’attore britannico, classe 1984, farà parte del cast come doppiatore di Joker nella versione originale della produzione. Hamish Linklater presterà la voce al protagonista, mentre Jamie Chung doppierà Harley Quinn.
Come riportato in esclusiva da CBR, Matthew Needham ha parlato del suo provino per ricoprire il ruolo di doppiatore del celebre villain: “Mi sono basato soltanto su ciò che mi hanno dato gli sceneggiatori, e c'era un dono straordinario in quello".
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La seconda stagione, formata da dieci episodi, farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente venerdì 31 luglio 2026. Nel cast dei doppiatori anche Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, Jason Watkins, Gary Anthony Williams, Ronan Raftery, Wunmi Mosaku, Laraine Newman, Grey DeLisle, DiMaggio, Zach Hoffman, William Salyers, Josh Brener, Bumper Robinson, Cedric Yarbrough, Tom Kenny, Roger Craig Smith, Blythe Melin, Fryda Wolff, Kevin Michael Richardson, Juliet Donenfeld e Robin Atkin Downes.
Stando a quanto diffuso da Prime Video, questa la sinossi ufficiale della seconda stagione della serie animata: "Batman e i suoi alleati si uniscono per smantellare l'impresa criminale di Rupert Thorne. Ma detronizzare un boss criminale ha un caro prezzo”.
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