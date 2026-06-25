Batman: Caped Crusader, il trailer della seconda stagione

È uscito il trailer della seconda stagione della serie animata Batman: Caped Crusader, che arriverà il 31 luglio su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Ambientata negli anni Quaranta, la rivisitazione in chiave noir del mito di Batman si incentra su un giovane Bruce Wayne (Hamish Linklater) agli inizi della carriera da giustiziere. JJ Abrams è il produttore esecutivo dello show prodotto da Warner Bros. Animation, DC Studios, Bad Robot Productions di Abrams e 6th & Idaho di Reeves.

Durante il Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, Prime Video ha anche annunciato novità su altre serie tv animate. In primo luogo, la produttrice esecutiva Vivienne Medrano ha condiviso che la prima parte della terza stagione della serie tv animata Helluva Boss sarà disponibile dal 14 ottobre sulla piattaforma di streaming. In secondo luogo, la serie tv animata Invincible è stata rinnovata per una sesta stagione, raggiungendo così BoJack Horseman come serie animata più longeva su una piattaforma di streaming. Il panel ha inoltre presentato i prossimi titoli animati ora in fase di sviluppo, come Conan the Barbarian di Cartoon Network Studios e Wytches, Lore Olympus e Odd Jobs tutti per Amazon. Melissa Wolfe, responsabile dell’animazione di Amazon MGM Studios, ha definito il panel una “pietra miliare” e ha aggiunto che “gli annunci che abbiamo condiviso oggi riflettono la portata delle nostre ambizioni. Rinnovare Invincible per una sesta stagione, riportare Batman: Caped Crusader quest’estate e sviluppare nuovi titoli audaci come Wytches e Lore Olympus sono il tipo di storie che dimostrano che l'animazione non è un genere, è una tela. Stiamo costruendo una casa dove i migliori creatori del mondo vogliono raccontare le loro storie più grandi”.

La prima stagione della serie tv animata Batman: Caped Crusader è uscita nel 2024 e ha riproposto il mito di Batman con un approfondimento sugli aspetti noir del detective. Ispirata alle storie di Batman pubblicate dagli anni Quaranta agli anni Sessanta, e ambientata negli anni Quaranta in una Gotham City oscura e minacciosa, la serie tv animata presenta un giovane Bruce Wayne agli inizi della sua carriera di combattente del crimine ed esplora la sua lotta contro la corruzione dilagante e la violenza in città, compresa l'immoralità delle forze di polizia corrotte e le continua guerre tra bande mafiose. Spesso, Batman passa in secondo piano rispetto ad altri personaggi, che includono sia nuove interpretazioni di cattivi classici come Catwoman e Clayface, sia alleati come il commissario James Gordon e sua figlia Barbara. Oltre a Hamish Linklater nel ruolo di Bruce Wayne, il cast di voci include Christina Ricci nel ruolo di Catwoma alias Selina Kyle, Jamie Chung nel ruolo di Harley Quinn e Diedrich Bader nel ruolo Harvey Dent. Tra gli altri attori di spicco del cast vocale figurano anche Minnie Driver, McKenna Grace, Eric Morgan Stuart, Michelle C. Bonilla, Krystal Joy Brown, John DiMaggio, Paul Scheer, Reid Scott, Tom Kenny, Jason Watkins, Gary Anthony Williams, Dan Donohue, David Krumholtz, Haley Joel Osment e Toby Stephens.