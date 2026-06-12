The Boyfriend, arriva il sequel della serie Prime Video La fidanzataSerie TV
Gli Amazon MGM Studios sono al lavoro su una nuova stagione ambientata nello stesso universo narrativo del successo in streaming con Olivia Cooke e Robin Wright. Temi e personaggi saranno tutti nuovi
La fidanzata, la serie televisiva in sei episodi che ha attirato l'attenzione del pubblico della tv in streaming nell'autunno 2025 (su Prime Video ha debuttato a settembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick), avrà un seguito, la notizia arriva da Deadline che ha riportato in esclusiva l'avvio del progetto The Boyfriend.
Ambientato nello stesso universo de La fidanzata (in originale The Girfriend, come il romanzo della scrittrice inglese Michelle Frances di cui lo show è l'adattamento), racconterà una nuova storia thriller sviluppata attraverso le vicende di protagonisti dalla psicologia ambigua.
La fidanzata è stato uno dei più grandi successi della passata stagione di Prime Video, specie nel Regno Unito, non c'è da stupirsi, dunque, che i realizzatori stiano pensando a un sequel basato ancora una volta su una storia dalle dinamiche psicologiche tese.
Non ci sono ancora dettagli sulla trama, dal momento che il progetto è in fase di sviluppo e le informazioni sono top secret, ma le fonti d'Oltreoceano di settore confermano che arriverà prossimamente in tv il seguito della miniserie con Olivia Cooke, Robin Wright e Laurie Davidson, anche se il ritorno dei tre attori non è previsto, in quanto l'arco narrativo dei loro personaggi è da ritenere concluso.
The Boyfriend sarà una storia autonoma rispetto alla precedente ma le atmosfere saranno simili, per questo il nuovo show potrà essere considerato una sorta di sequel.
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Il punto di vista maschile nella nuova storia
Deadline ha parlato di una nuova serie che thriller che tratterà un soggetto legato alla mascolinità, una versione speculare dei temi principali di The Girfriend - La fidanzata la cui trama ruotava attorino alla competizione tra donne, la gelosia, l'ossessione e un rapporto tossico tra madre e figlio (aggravato dalla presenza della fidanzata di quest'ultimo, naturalmente).
Al momento non è dato sapere come il nuovo titolo si collegherà al precedente, è probabile che in seguito saranno resi noti dettagli che potrebbero attirare l'attenzione del pubblico che ha apprezzato La fidanzata sul nuovo show.
La fidanzata ha sviluppato abilmente una storia accattivante grazie a un'ambientazione suggestiva e il coinvolgimento di attori che hanno aggiunto valore alla produzione con le loro interpretazioni.
Se Robin Wright è una garanzia per la sua lunga esperienza in ambito cinematografico e televisivo (impossibile dimenticare la sua Claire Underwood di House of Cards), Olivia Cooke, presto in tv con la terza stagione di House of the Dragon, ma anche star di Slow Horses e varie altre produzioni recenti di successo, ha apportato freschezza e vivacità alla storia.
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