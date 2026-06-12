Gli Amazon MGM Studios sono al lavoro su una nuova stagione ambientata nello stesso universo narrativo del successo in streaming con Olivia Cooke e Robin Wright. Temi e personaggi saranno tutti nuovi

La fidanzata, la serie televisiva in sei episodi che ha attirato l'attenzione del pubblico della tv in streaming nell'autunno 2025 (su Prime Video ha debuttato a settembre, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick), avrà un seguito, la notizia arriva da Deadline che ha riportato in esclusiva l'avvio del progetto The Boyfriend.

Ambientato nello stesso universo de La fidanzata (in originale The Girfriend, come il romanzo della scrittrice inglese Michelle Frances di cui lo show è l'adattamento), racconterà una nuova storia thriller sviluppata attraverso le vicende di protagonisti dalla psicologia ambigua.

La fidanzata è stato uno dei più grandi successi della passata stagione di Prime Video, specie nel Regno Unito, non c'è da stupirsi, dunque, che i realizzatori stiano pensando a un sequel basato ancora una volta su una storia dalle dinamiche psicologiche tese.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama, dal momento che il progetto è in fase di sviluppo e le informazioni sono top secret, ma le fonti d'Oltreoceano di settore confermano che arriverà prossimamente in tv il seguito della miniserie con Olivia Cooke, Robin Wright e Laurie Davidson, anche se il ritorno dei tre attori non è previsto, in quanto l'arco narrativo dei loro personaggi è da ritenere concluso.

The Boyfriend sarà una storia autonoma rispetto alla precedente ma le atmosfere saranno simili, per questo il nuovo show potrà essere considerato una sorta di sequel. Vedi anche La fidanzata, il cast della serie tv con Robin Wright ed Olivia Cooke