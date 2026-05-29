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Poker Face, la serie con Natasha Lyonne da stasera in esclusiva su Sky

Serie TV

Arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie mystery creata, scritta e diretta da Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Cena con delitto – Knives Out. Nata da un’idea che unisce il racconto investigativo classico a una struttura contemporanea, la serie è interpretata da Natasha Lyonne, nominata agli Emmy e ai Golden Globe Awards e tra le protagoniste più amate di Orange is the New Black

Tutti mentono. Lo sa meglio di chiunque altro Charlie Cale, una donna in fuga che si ritrova a risolvere crimini per necessità morale più che per vocazione. A interpretare questa detective per caso è la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Natasha Lyonne (Orange is the New Black), protagonista assoluta della nuova serie mystery in 10 episodi Poker Face, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da stasera, 29 maggio. E dal 3 luglio arriva la seconda stagione.

Dalla mente di Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Cena con delitto - Knives Out, la serie è un crime on the road attraverso gli Stati Uniti in cui ogni tappa porta con sé nuovi personaggi, ambientazioni sempre diverse e un inedito caso da risolvere, fra dialoghi affilati e colpi di scena.

Trama e cast

Lyonne è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno mente. A bordo della sua Plymouth Barracuda, attraversa il paese e, ad ogni tappa, si trova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere.

Ricchissimo il cast di contorno, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman.

La serie è creata, scritta e diretta da Rian Johnson, anche produttore esecutivo. Produttori esecutivi sono Ram Bergman, Natasha Lyonne, Nena Rodrigue e Iain B. MacDonald. Showrunner e produttori esecutivi Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman. Coproduttori esecutivi Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens. Prodotta da T-Street, MRC Television e Animal Pictures.

Poker Face

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