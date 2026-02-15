Offerte Sky
Avvocato Ligas, Marina Occhionero è Marta, praticante di Lorenzo nella serie tv Sky.

Appena laureata e determinata a farsi strada, una giovane praticante entra in contatto con un avvocato carismatico e fuori dagli schemi. Tra ambizione professionale e fragilità personali, inizia per lei un percorso di crescita fatto di tensioni, scoperte e nuovi equilibri. La serie, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, debutterà il 6 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Nella serie che vede Luca Argentero nei panni dell’avvocato Ligas, trova spazio anche il personaggio di Marta, giovane praticante interpretata da Marina Occhionero. Neolaureata in Giurisprudenza, determinata e piena di aspettative, è lei a chiedere di poter lavorare accanto a Ligas, certa che quell’esperienza possa rappresentare un passaggio decisivo per costruire il proprio futuro professionale.

una giovane praticante alla prova

Dietro l’ambizione si nasconde una fragilità emotiva: Marta porta con sé una dipendenza affettiva maturata già ai tempi dell’università, dove aveva sviluppato un legame con un docente. Il suo istinto è quello di aggrapparsi a chi le offre attenzione e riconoscimento, e in Ligas finisce inevitabilmente per ritrovare quel punto di riferimento. Il loro rapporto professionale si costruisce poco alla volta, tra stima reciproca e inevitabili tensioni. I modi diretti e talvolta poco formali dell’avvocato la spiazzano: Marta si aspetterebbe maggiore distanza, e proprio quell’imprevedibilità la mette a disagio, costringendola a uscire dalla sua comfort zone. Allo stesso tempo, però, è proprio quell’ambiente così diverso da ciò che immaginava ad attrarla profondamente. Con Ligas si crea così uno scambio autentico: Marta riceve esperienza, fiducia e una spinta a emanciparsi dalle proprie insicurezze, mentre lui trova nella freschezza e nella sensibilità della praticante uno sguardo nuovo sul lavoro e su sé stesso. Un equilibrio sottile, in cui entrambi finiscono per dare e ricevere qualcosa di essenziale.

 

La serie racconta il mondo della giustizia penale milanese, seguendo i casi più complessi affrontati da Ligas, avvocato geniale e provocatorio, capace di muoversi ai limiti delle regole pur di arrivare alla verità o alla vittoria. È un legal drama che intreccia processi, conflitti etici e vite private, mettendo a confronto due visioni opposte della giustizia. Avvocato Ligas, con Luca Argentero protagonista, è ambientata a Milano ed è disponibile su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Avvocato Ligas, Gaia Messerklinger è Patrizia, ex moglie di Lorenzo

