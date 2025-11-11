Outlander 8: data di uscita, trama e cast dell'ultima stagione

Basata sui libri di successo mondiale di Diana Gabaldon, la serie tv Outlander ha conquistato milioni di lettori e spettatori, vendendo circa 50 milioni di copie in tutto il mondo. Tutti e nove i volumi della saga letteraria figurano tra i bestseller del New York Times, segno di un fenomeno culturale che ha superato i confini del genere e della pagina scritta.

L’adattamento televisivo, prodotto da Sony Pictures Television, ha saputo unire storia, fantascienza, romanticismo e avventura in un racconto complesso e appassionante, capace di intrecciare epoche e destini con rara intensità.