Morto a 42 anni l'attore Floyd Roger Myers Jr.

Negli ultimi tre anni l'attore - che, lasciata la carriera tv, aveva fondato un'associazione no-profit dedita alla salute mentale degli uomini - era sopravvissuto a tre infarti

Floyd Roger Myers Jr., l'ex attore bambino apparso in Willy, il principe di Bel-Air, è morto all'età di 42 anni. A causare il decesso, come riferito a TMZ dalla madre Renee Trice, è stato un infarto, il quarto subito negli ultimi tre anni.

Chi era Floyd Roger Myers Jr.

Dopo aver debuttato sullo schermo come Young Will in un episodio del 1992 di Willy, il principe di Bel-Air, Floyd Roger Myers Jr. ha interpretato Marlon Jackson nella miniserie della ABC The Jacksons: An American Dream, con Angela Bassett, Vanessa Williams e Billy Dee Williams. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale a un episodio del 2000 della soap opera per adolescenti Young Americans.

Abbandonata la carriera da attore, ha co-fondato l'organizzazione no-profit Fellaship Men's Group, focalizzata sulla salute mentale degli uomini.

"Se n'è andato, ma non sarà mai dimenticato", si legge nel tributo pubblicato dalla ong su Instagram. "La missione continuerà in tuo onore. Il prossimo incontro tra uomini sarà memorabile, come avevamo detto! Ti voglio bene, amico, stai tranquillo, tuo fratello maggiore si occuperà di tutto da qui in poi".