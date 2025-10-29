Dopo il successo ai festival, Laundry Heroes di Vincenzo Malara si prepara al debutto su Prime Video nel 2026. Girata tra Modena, Vignola e Guiglia, la serie racconta con ironia e poesia la vita di un gruppo di “eroi normali” che si incrociano in una lavanderia a gettoni. Nel cast Athos Leonardi e Nicole Soffritti.

Dopo la realizzazione del primo episodio nel 2024 e aver fatto tappa in diversi festival italiani ed esteri, il progetto si è guadagnato l’attenzione di molti produttori e distributori indipendenti.

Scritta e diretta da Vincenzo Malara (anche co-produttore con Scirocco Barocco Creation), già autore della serie Rudi (premiata in numerosi festival), la serie è ambientata in una lavanderia a gettoni e sarà proprio un’attività self service di Modena ad accogliere le prime riprese degli episodi che inizieranno nei prossimi giorni sotto la Ghirlandina. Laundry heroes è una vera e propria dramedy, una commedia drammatica che mescola ironia, dramma e romanticismo nel contesto insolito di questo “rifugio urbano” dove, alla ricerca di un nuovo inizio, si ritrovano Fillo, giovane scrittore tormentato interpretato da Athos Leonardi, e Andromeda, ovvero Nicole Soffritti, musicista in erba dal passato complesso che lavora come commessa in una videoteca. A dar vita a questa sorta di microcosmo urbano, insieme ai due altre esistenze “disorientate” che li affiancheranno nella loro ricerca di un posto in una società dove il dimostrare vale più dell’essere.

Altro luogo speciale che accoglierà le riprese della serie, tra Ottobre e Novembre 2025, saranno una storica videoteca modenese e altri angoli della città che faranno da sfondo alle gesta di questi “eroi normali”. Laundry heroes verrà girata anche in provincia, nei Comuni di Vignola e Guiglia.

La serie è affidata al produttore esecutivo Giuseppe Milazzo Andreani, che ha appena ultimato le riprese del nuovo film horror di Claudio Fragasso e che è impegnato contemporaneamente, nelle prossime settimane, sul set de L’insabbiato, opera prima di Rosario Petix.

Andreani gestirà la serie per conto di Terik Film Productions, Nevada Film e Scirocco Barocco Creation in collaborazione con Human Film international. Inoltre il progetto sarà sostenuto dal Comune di Modena, a cui si sono aggiunti – per i nuovi episodi – i Comuni di Vignola e Guiglia. Fondamentale anche il supporto di alcuni partner del territorio, tra cui My English School, Euphonia, Acetaia Malpighi, Cleto Chiarli, Caffè Molinari, Franco Cosimo Panini Editore.

Sulla pagina ufficiale Instagram di Laundry heroes è possibile seguire in diretta tutte le news sul progetto.