Ludwig, trama e cast della serie tv poliziesca più seguita sulla Bbc

A metà tra thriller e commedia, Ludwig ha per protagonista John Taylor, geniale creatore di enigmi (soprannominato Ludwig) incapace di risolvere il dilemma più misterioso: che fine ha fatto James, suo fratello gemello , apparentemente scomparso nel nulla? Con l'aiuto di Lucy, sua cognata, Ludwig decide di sfruttare la sua somiglianza col fratello per sostituirsi a lui, prendendo il suo posto come ispettore capo della Polizia di Cambridge .

A partire da mercoledì 5 marzo, per un totale di sei serate, va in onda in prima assoluta su Giallo Ludwig, la serie poliziesca più seguita sulla Bbc .

Il cast

Il protagonista di Ludwig è David Mitchell, comico e attore britannico, parte del duo Mitchell and Webb insieme a Robert Webb. I due, attivi dal 1995, sono noti soprattutto per la sitcom Peep Show e per gli sketch trasmessi tra il 2006 e il 2010 da BBC Two. Premiato col British Academy Television Award for Best Comedy Performance, Mitchell ha recitato in diverse serie tv.

Lucy ha invece il volto di Anna Maxwell Martin, premiata col British Academy Television Award per la miglior attrice per Bleak House e Poppy Shakespeare.

I detective Russell, Izuka e Simon sono rispettivamente interpretati da Dipo Ola, Alice Finch e Gerran Howell.