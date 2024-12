Tom e Lola, cosa sapere sulla serie tv poliziesca

Serie TV

Piedone - Uno sbirro a Napoli - Sky Cinema Uno. Salvatore Esposito interpreta Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia di ritorno a Napoli, in questa serie in partenza il 2 dicembre. Palmieri è allievo del leggendario Piedone e utilizza i suoi stessi metodi non convenzionali. Nel corso delle indagini imparerà a destreggiarsi tra metodi spicci, procedure e gerarchie, mentre cercherà di far pace con la sua città