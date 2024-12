Wayne Northrop, l'attore di Dynasty è morto all'età di 77 anni

L'attore statunitense, volto noto del piccolo schermo per i suoi ruoli nelle serie e nelle soap opera, negli ultimi anno ha sofferto di Alzheimer. Sua moglie, l'attrice Lynn Herring, lo ricorda con affetto in una dichiarazione ufficiale per il suo ingegno e il suo senso dell'umorismo



Wayne Northrop, attore statunitense noto per i suoi numerosi ruoli televisivi, è morto venerdì 29 novembre in California all'età di settantasette anni, circondato dall'affetto dei suoi cari.

La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti che hanno diramato una dichiarazione ufficiale da parte della sua famiglia.

Il volto del piccolo schermo, celebre per le sue interpretazioni in serie di culto, tra cui spiccano Dynasty e Il tempo della nostra vita, è stato ricordato con affetto da sua moglie, l'attrice Lynn Herring.

Herring ha celebrato la memoria del marito ricordando le sue doti brillanti di uomo e di padre per i loro due figli, Hank e Grady.

Il ricordo della moglie, l'attrice Lynn Herring Wayne Northrop, volto celebre del piccolo schermo, è scomparso a settantasette anni per le complicazioni dell'Alzheimer, malattia che era soppraggiunta precocemente sei anni fa.

I dettagli sullo stato di salute dell'attore sono stati confermati dai suoi familiari nella dichiarazione che accompagna la notizia della sua scomparsa avvenuta lo scorso venerdì in California.

Lynn Herring, anche lei star della tv statunitense, famosa soprattutto per la sua partecipazione di lungo corso a General Hospital, nel ricordare il Northrop con cui è stata legata per oltre quarant'anni, ha ringraziato The Motion Picture e Television Home per essersi presa amorevolmente cura del marito.

L'attrice, che è madre dei due figli della star di Dynasty, Hank e Grady, nati entrambi nei primi anni Novanta, ha speso parole affettuose nei confronti di suo marito, un uomo dotato di ingegno e spiccato senso dell'umorismo.

Nella stessa dichiarazione Lynn Herring Northrop ha aggiunto che l'attore è stato "il miglior padre di sempre per i suoi ragazzi", un uomo premuroso nei confronti dei suoi amici e degli animali di cui si prendeva cura nel ranch in cui si occupava dell'allevamento di bestiame, attività a cui si è dedicato negli anni in cui ha limitato le sue apparizioni in tv.

La carriera in tv: da Dynasty a Il tempo della nostra vita Wayne Northrop ha iniziato a recitare in tv con piccoli ruoli a partire dai tardi anni Settanta.

Negli anni Ottanta diventa celebre con Dynasty, cui prende parte già dall'episodio pilota fino al termine della prima stagione, nel 1981.

Northrop riprende il suo personaggio in Dynasty, Michael Culhane, nel 1987 ma, nel frattempo, lavora in numerose altre serie televisive.

Lunghissima la sua partecipazione a Il tempo della nostra vita, in cui compare a stagioni alterne dal 1981 al 2006.

Tra i suoi altri ruoli, si ricordano quelli nelle serie Port Charles, oltre cento episodi tra il 1997 e il 1998, e in vari fim per la tv, tra cui Un figlio tutto mio (1995).