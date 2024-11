Pingu, il pinguino pasticcione torna con una serie in stop-motion

Pingu si prepara a tornare in tv.

Il celebre pinguino pasticcione, amato da intere generazioni per via delle sue avventure sul ghiaccio e del suo linguaggio buffamente incomprensibile, tornerà presto con una nuova serie in stop-motion 3d.

Cosa sappiamo della nuova serie su Pingu

La nuova serie in stop-motion di Pingu non ha, ad oggi, una data d'uscita. Si sa solo che tornerà alle origini del personaggio, i cui diritti sono detenuti da Mattel a seguito dell'acquisto di HIT Entertainment.

Pingu è andata in onda per quattro stagioni tra il 1990 e il 2000, cui sono seguite altre due stagioni tra il 2003 e il 2006. Poi, tra il 2017 e il 2019, è stata la volta del reboot giapponese animato al computer Pingu in the City.

La nuova serie di Pingu sarà co-sviluppata da Sarah Cox e Alan Thorpe per Aardman e Sidney Clifton, Rob David e Melanie Shannon per Mattel Television Studios.

"Quando abbiamo deciso di riportare in auge Pingu, collaborare con il team creativo di Aardman ci è sembrato naturale", ha affermato Josh Silverman, responsabile del franchising di Mattel. "Con la magia dello stop-motion di Aardman e il fascino universale di Pingu, che lo ha reso un successo anche sui social media, potremo creare nuove storie piene di neve, capaci di scaldare i cuori di tutto il mondo".

"In Aardman, amiamo collaborare con realtà che condividono il nostro impegno per l'umorismo e la grande narrazione", ha affermato Sarah Cox, direttrice creativa di Aardman. "Fin dalle nostre prime conversazioni con Mattel, abbiamo sentito un legame immediato e forte: condividiamo l'amore per Pingu, quella sua nota comica che trascende le barriere linguistiche per parlare al pubblico di tutto il mondo. Il fascino dell'animazione stop-frame insieme all'irriverenza eccentrica e alla narrazione basata sui personaggi si allinea perfettamente con il nostro approccio creativo. Ci sono ancora così tante storie da raccontare: non vediamo l'ora di iniziare!".

Aardman ha recentemente presentato in anteprima la commedia animata Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl all'American Film Institute, la cui uscita su Netflix è prevista per il prossimo gennaio.