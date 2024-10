Addio a Frank Fritz, volto de "Gli Svuotacantine – A caccia di tesori"

Nello show, Fritz e Wolfe giravano gli USA in cerca di oggetti d'antiquariato e manufatti da vendere nel loro negozio, o da acquistare per aggiungerli alle loro collezioni personali.

Per dieci anni, i due hanno lavorato fianco a fianco nel programma di punta di History Channel, firmando centinaia di episodi che - in Italia - sono andati in onda su DMAX.

Frank Fritz e Gli Svuotacantine

Gli Svuotacantine – A caccia di tesori è stato lanciato su History Channel il 18 gennaio 2010, ed è andato in onda per 25 stagioni.

Fritz ha avuto un ictus nell'estate del 2022, un paio di anni dopo essersi ritirato dallo show per problemi di salute.

"Frank ha filmato Gli Svuotacantine – A caccia di tesori per oltre un decennio. Ricorderemo sempre l'affascinante barbuto e la sua infinita ricerca di motociclette e biciclette d'epoca", scrivevano all'epoca in una dichiarazione congiunta The History Channel e la società di produzione Cineflix Production. "I nostri pensieri sono con i cari di Frank in questo momento difficile. Ci mancherà profondamente".

Oltre a co-condurre Gli Svuotacantine – A caccia di tesori, Fritz è apparso anche in altri show di History Channel come Pawn Stars Do America. Ha inoltre prestato la voce a un episodio della commedia animata di Seth MacFarlane American Dad, nel 2017.