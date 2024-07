Disney+ ha annunciato che la serie originale britannica In Vogue: The 90s debutterà venerdì 13 settembre con i primi tre episodi, seguiti il 20 settembre dalla seconda parte composta da altri tre episodi, disponibili in esclusiva su Disney+ in Italia e negli altri Paesi e su Hulu negli Stati Uniti. La serie racconta la storia dell'industria della moda negli anni '90 attraverso gli occhi dei direttori di Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour. Con la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della politica, In Vogue: The 90s è un viaggio emozionante tra i continenti nel corso dei dieci anni che hanno cambiato la moda per sempre. Hollywood. Il grunge. Il Met Gala. La globalizzazione della moda americana. L'hip hop. Ogni episodio di questa serie in sei parti è incentrato su un momento fondamentale degli anni '90