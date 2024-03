Palm Royale, cosa sapere sulla nuova serie tv Apple+ che esce oggi

Potete guardare il trailer di Palm Royale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Crearsi una vita del genere in quel luogo, però, “significa cambiare un po' le regole”, per citare Aramide Tinubu, giornalista che ha parlato di Palm Royale in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine americano Variety. Tinubu definisce lo show “estremamente oltraggioso e divertente”, aggiungendo che “suggerisce che potresti ottenere più di quanto richiesto, se sei abbastanza pazzo da inseguire ciò che vuoi”...

Esce oggi su Apple+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie televisiva Palm Royale , di cui oggi sono presentati i primi tre episodi (saranno in tutto dieci). Questo nuovo show ambientato negli anni '60 è basato sul romanzo di Juliet McDaniel intitolato Mr. & Mrs. American Pie. La serie è stata adattata per la televisione da Abe Sylvia e racconta le vicissitudini della biondissima Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig), trasferitasi a Palm Beach e determinata a crearsi una vita sfavillante e glamour.

La protagonista Maxine vuole entrare nel club Palm Royale a tutti i costi



Benché la protagonista, Maxine, non abbia né un invito né tantomeno la possibilità di coprire la quota d'iscrizione del club (una quota a più zeri, dato che si parla della bellezza di 30mila dollari…) la giovane donna non si scoraggia.

Ciò che più vuole è entrare a far parte di quel mondo, entrando in quel prestigioso club. Quindi cosa fa? Scavalca il muro. E non metaforicamente: lo fa proprio, veramente, arrampicandosi sul muro posteriore del club e buttandosi poi a peso morto dall'altra parte.

Dopo aver trovato un posto vicino alla piscina per concedersi un cocktail e osservare l'ambiente circostante, la protagonista capisce che nessuno in quel club le stenderà mai il tappeto rosso.

“Come in ogni struttura sociale, il Palm Royale ha la sua gerarchia”, si legge su Variety. Alla guida c'è Norma Delacore (interpretata da Carol Burnett), la zia acquisita in coma di Maxine, che ha governato Palm Beach per 49 anni. A contendersi la corona di Norma c'è Evelyn Rollins (“una Allison Janney impazzita ed emozionante”, così la definisce Variety), che sta solo aspettando che muoia il suo ricco marito, Skeet (Bruce Dern). C'è anche la ricca signora della società Dinah Donahue (Leslie Bibb), che userà qualsiasi opportunità per liberarsi di Evelyn.