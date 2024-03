Dragon Ball Daima, la serie animata arriva in autunno

IL RITORNO NELL'UNIVERSO DI DRAGON BALL

Lo scorso ottobre, in occasione del New York Comic Con, Toei Animation aveva annunciato l’uscita di Dragon Ball Daima. Come svelato dalla sinossi ufficiale, “a causa di una nuova cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati piccoli. Per risolvere la situazione, si imbarcheranno in una grande avventura ricca di azione in un mondo sconosciuto e misterioso”. Il trailer aveva ripercorso l’intera storia della saga, iniziata con la pubblicazione del primo manga Dragon Ball nel 1984 e con la messa in onda in Giappone della corrispondente serie anime nel 1986. Nel 1989 era arrivato il sequel Dragon Ball Z, seguito nel 1996 dalla terza stagione Dragon Ball GT. Nel 2009, per celebrare il ventesimo anniversario della prima trasmissione di Dragon Ball Z in Giappone, era uscito il restyling Dragon Ball Kai. Nel 2015 aveva fatto capolino la serie inedita Dragon Ball Super, un midquel posizionato tra i capitoli 517 e 518 del manga che era iniziato come un remake dei film d’animazione Dragon Ball Z – La battaglia degli dei e Dragon Ball Z – La resurrezione di F e che aveva poi raccontato storie originali. In generale, la serie ha ispirato 64 videogiochi, almeno 20 film, 575 puntate ed episodi speciali.