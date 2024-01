The White Lotus 3, altre cinque aggiunte al cast

Cinque attori si aggiungono alla terza stagione di The White Lotus, la serie HBO in onda su Sky. Tra loro, Patrick Schwarzenegger ( Gen V , The Staircase) e Aimee Lou Wood ( Sex Education ). Ma anche Walton Goggins (The Shield), Sarah Catherine Hook (Impeachment: American Crime Story) e Sam Nivola (Maestro). I loro nomi si aggiungono a quelli annunciati nei giorni scorsi : Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris. Anche la star di The Gilded Age Carrie Coon si unirà a The White Lotus 3, mentre Natasha Rothwell riprenderà il ruolo della stagione di debutto.

Cosa sappiamo su The White Lotus 3

Parlando della terza stagione, Mike White ha parlato di una stagione "più lunga, più grandiosa, più folle". "Non so cosa penserà la gente", ha aggiunto, "Ma sono super emozionato ed è una cosa buona". Con le riprese ormai prossime a cominciare, il casting è alle battute finali. Si stanno definendo 13 ruoli, di cui 9 regolari, destinati ad attori e attrici tra i 18 e gli 80 anni d'età. Tra loro un'attrice, una coppia di madri, una persona disagiata e uno yogi (una persona che, connettendosi alla Terra, trova il senso della vita ndr.). E se la prima stagione ha messo in risalto il tema del denaro, e la seconda quella del sesso, la terza offrirà uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientale. "Dopo aver parlato così tanto di sesso sarebbe carino puntare su quelcosa di più lontano dall'aspttetto carnale", ha raccontato White. Senza però svelare troppo. Il resto, si può solo supporre. A cominciare dall'esatta location. Dal momento che The White Lotus è stata girata al Four Seasons Maui, e The White Lotus 2 al San Domenico, un Four Seasons Hotel di Taormina, è molto probabile che anche The White Lotus 3 venga registrata in una proprietà Four Seasons. La Thailandia, secondo quando detto dalla produzione, avrebbe vinto sul Giappone.