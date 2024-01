Skam Italia, arriva la sesta stagione: trama, cast e cosa sappiamo

La trama

Come da tradizione, anche la sesta stagione di Skam Italia - remake di un format norvegese fermatosi però alla quarta - mette al centro del racconto un personaggio che, durante la sua storia, evolve, si interfaccia e interagisce con gli altri. Nel nuovo capitolo la protagonista è Asia, già vista nella quinta stagione come membro delle Rebelde, le ragazze che avevano fatto amicizia con Elia. Netflix non ha rivelato molti dettagli sulla trama: sappiamo solo che Asia, carismatica e determinata, sarà costretta a fare i conti con le proprie fragilità e con alcune grandi sfide che la riguardano. Ad aiutarla ci saranno l’amicizia delle Rebelde e qualche new entry.